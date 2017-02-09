Почти 14,5 тысяч детей Тверской области сегодня пошли в первый класс

Почти 14,5 тысяч детей Тверской области пошли в первый класс

1 сентября торжественные линейки по случаю Дня знаний проходят во всех общеобразовательных учреждениях Тверской области. В праздничных мероприятиях принимают участие Губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Глава региона поздравил с Днем знаний учащихся и педагогов тверской школы №51, которая в этом году отмечает 25-летие.

«Приятно видеть радостные лица первоклассников, которые сияют интересом к учебе. Мы хотим, чтобы наше общество развивалось гармонично и в духе традиционных духовных ценностей. Очень важно, чтобы ценности семьи, труда, образования всегда были на первом месте», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Новый учебный год сегодня начался для 134 тысяч школьников области. Почти 14,5 тысяч из них впервые сели за парты.

51-я школа в этом году распахнула свои двери для 162 первоклассников. Три года назад здесь было только три первых класса, сегодня их уже шесть.

«Это говорит о том, что у города Твери и всей области есть перспективы, есть будущее. Мы хотим, чтобы у наших детей были самые современные условия для образования, поэтому нами принято решение о строительстве в областной столице новых школ», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году началось строительство школы в микрорайоне «Юность». В дальнейшем планируется построить школы в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный».

В этом году праздничная линейка была посвящена Году экологии, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным. Игорь Руденя пожелал всем школьникам вырасти достойными людьми, своим трудом и достижениями развивать тверской край и всю Россию.

С напутственным словом к родителям и педагогам обратился Владимир Васильев.

«Существует такое мнение, что образование определяет будущее. Хорошее образование – это хорошая путевка в жизнь. А привычка преодолевать трудности – это успех. Сегодня первоклассники вступили на этот непростой путь. Поддерживайте их, любите. Мы все вам будем помощниками», - сказал заместитель Председателя ГосДумы РФ.

51-я школа гордится своими достижениями. В том году 95% выпускников учреждения поступили в высшие учебные заведения, 80% из них – в вузы Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.