Игорь Руденя и Владимир Васильев вручили студенческие билеты первокурсникам Тверской государственной сельскохозяйственной академии

1 сентября начало нового учебного года в торжественной обстановке встретили студенты, аспиранты, преподаватели и руководство Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Мероприятие посетили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова.

Сейчас в ТГСХА около 2500 студентов из России и других государств, в частности, почти 90 первокурсников очного отделения. Студенческие билеты будущим аграриям вручили Игорь Руденя и Владимир Васильев. В церемонии также приняли участие Светлана Максимова и ректор вуза, депутат Тверской городской Думы Олег Балаян.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что сельское хозяйство сегодня стало одним из основных локомотивов национальной экономики. Это не просто производство, это образ жизни более четверти населения страны. У вас есть прекрасные перспективы для применения своих сил и знаний в интересах развития АПК нашего региона», — отметил Игорь Руденя.

Сельскохозяйственный комплекс — в числе приоритетов для областного Правительства. В регионе усиливается поддержка сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств, субсидируется ввод в оборот сельхозземель, обновляется парк техники. Большое внимание уделяется устойчивому развитию сельских территорий. Как подчеркнул глава региона, в отрасли востребованы современные специалисты

«Хочется, чтобы в нашем аграрном комплексе было как можно больше людей современных талантливых, образованных, любящих свою страну, свою землю, свой народ и готовых развивать сельское хозяйство», — сказал Владимир Васильев.

«Мы имеем богатые традиции образования. Надеюсь, что вы их не только сохраните, но и приумножите. В добрый путь!» — обратился к студентам Олег Балаян.

Справочно: Тверская государственная сельскохозяйственная академия основана в 1971 году. В настоящее время здесь реализуются 11 направлений подготовки. Вуз выпускает агрономов, зоотехников, работников в области экономики, управления аграрным производством и других специалистов. Самое востребованное направление — эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.

Совместно с Министерством сельского хозяйства Тверской области вуз организует практику и трудоустройство старшекурсников и выпускников.

Правительство региона оказывает поддержку молодым специалистам Тверской области, работающим в сельской местности. Предусмотрены единовременная и ежеквартальные денежные выплаты из областного бюджета в течение трёх лет. Всего с 2004 года на эти цели было направлено более 175 млн рублей. За прошедшее время на селе трудоустроено порядка 1000 молодых специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.