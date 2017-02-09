Игорь Руденя поздравил первокурсников Тверского государственного медицинского университета с Днем знаний

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли сегодня в Тверском государственном медицинском университете. Участие в торжественной церемонии чествования первокурсников приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Васильев Владимир, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, студенты вуза, преподаватели.

«Сегодня тверская медицина переживает новый этап развития. Мы приняли решение о серьезной модернизации отрасли. В частности, планируем обновить сеть фельдшерско-акушерских пунктов по всей области, чтобы создать комфортные условия для вашей работы в будущем», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Тверской государственный медицинский университет – один из ведущих вузов страны. За более чем 80-летнюю историю учреждение стало настоящей кузницей медицинских кадров.

В этом году конкурс в вуз доходил до 21 человека на место. Это испытание успешно прошли 519 человек. Из них 89 зачислены по целевому приёму, а значит после обучения они останутся в регионе развивать местное здравоохранение. Каждый третий первокурсник этого года – золотой медалист.

«Необходимо, чтобы каждое поколение студентов училось лучше предыдущего. Я не сомневаюсь, что новый набор первокурсников даст нам много хороших врачей и ученых», - отметил ректор университета Михаил Калинкин.

«Нашей стране нужны земские доктора, вас очень ждут на селе. Нам очень хочется, чтобы у вас все получилось. Мы создаем для этого все необходимые условия», - подчеркнул Владимир Васильев.

В Тверской области ремонтируются больницы и поликлиники, обновляется оборудование, развивается санавиация, укрепляется первичное звено медицины.

Большое внимание уделяется информатизации системы здравоохранения, доступности высокотехнологичной помощи и особенно – реализации программ по поддержке кадров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.