В минувшую пятницу, на праздновании 60-летия предприятия АО «Газпром газораспределение Тверь», наш земляк, депутат Собрания депутатов Конаковского района, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россиия», директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Конаково Дмитрий Щурин - был удостоен почетной награды - Знака губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской».

Многолетний добросовестный труд, профессиональный и личный вклад Дмитрия Евгеньевича в развитие топливно-энергетического комплекса Тверской области снискали ему признательность и уважение как среди коллег, так и среди вышестоящего руководства и правительства Тверской области. Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, мы от всей души поздравляем вас с этим значимым событием. Искренне желаем вам дальнейших профессиональных успехов и вершин. Пусть все намеченные планы исполняются, а впереди ждут новые радостные свершения. Здоровья вам и вашим близким, благополучия и мирного неба.

С уважением, депутат ЗС Д.И. Дородных, глава Конаковского района Л.А. Козлова, глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.