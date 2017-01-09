Учебный год – на старте!

Сегодня во всех школах Конаковского района, как и по всей стране, проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

Школьный звонок впервые звенит

для 939 наших первоклассников.

А всего за парты сядут 8798 школьников, в их числе 389 будущих выпускников 11-х классов, 805 – девятиклассников,

348 учеников 10-х классов.

В страну знаний их поведут 722 учителя, среди них 37 молодых педагогов.

В канун учебного года, 29 августа, педагогические работники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования собрались в ДК «Современник» на традиционную августовскую конференцию по теме «Актуальные направления развития муниципальной системы образования Конаковского района. Результаты. Перспективы». В работе конференции приняли участие глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский, его заместитель по социальной политике А.А.Бородина, представители управления образования администрации района, руководители образовательных учреждений, окружных и районных методических объединений, ветераны педагогического труда.