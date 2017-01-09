Новая акция «Молодой Гвардии»

В понедельник, 28 августа, в конференц-зале Конаковской центральной районной больницы активисты Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в г.Конаково и Конаковском районе вручили гимнастические шары, пеленки, хозяйственный инвентарь медицинским работникам родильного отделения ЦРБ.

Как нам сообщил руководитель организации Денис Клементьев, история проведения этой акции началась с обращений пациенток родильного отделения о том, что и кровати для беременных неудобные, и еда не очень съестная. Было написано обращение в электронную приемную губернатора, оттуда оно перешло в региональное министерство здравоохранения, после этого кровати в отделении поменяли, питание стало лучше. Однако многих мелочей не хватало, тогда активисты молодежного движения решили действовать сами, поспрашивали у тех, кто мог оказать помощь. Многие даже не ответили, но нашлись и те, кто помог. В их числе ИП Д.А.Авраменко (магазин «Ткани»), ИП А.А.Рябов (тренажерный зал «Lion Gym»), предоставившие спонсорскую помощь для проведения акции.

И.о. главного врача Конаковской ЦРБ Ж.Е.Зорина, вкратце рассказав собравшимся о режиме работы и проблемах родильного отделения, поблагодарила «Молодую Гвардию» за столь актуальную акцию.

- Своими действиями мы хотим показать всем, что для того, чтобы пошли изменения вокруг нас, необходимо самим приложить усилия, - отметил Денис Клементьев. - Также мы приглашаем всех активных и неравнодушных молодых людей Конаковского района вступать в ряды ВОО «Молодая Гвардия ЕР».