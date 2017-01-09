МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Совещание с главами_________________



24 августа в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений района под председательством главы администрации Конаковского района Олега Лобановского. Во встрече также приняла участие глава Конаковского района Людмила Козлова.

В ходе совещания особое внимание уделили обсуждению вопроса «О готовности учреждений культуры к новому творческому сезону». Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике:

- В июле совместно со специалистами методического центра ДК «Современник» и Конаковской МЦБ мы провели совещания с руководителями районных учреждений культуры. Важно сказать, что везде есть не только положительные моменты, но и проблемы, которые будем отрабатывать конкретно с каждым учреждением. Но в целом, районные учреждения культуры в новый образовательный год войдут без срывов.

Также в этом году во исполнение требований законодательства будет проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг, которая начнется с 1 сентября. Результаты оценки будут в общем доступе.

Один из важных вопросов, который сегодня находится на контроле у губернатора – это достижение средней заработной платы работников сферы культуры, которая обозначена на уровне области. На данный момент наш район не достигает средних показателей, но мы работаем над решением этой проблемы.

Также хотелось бы отметить, что сегодня на уровне области работают программы софинансирования, в которых, безусловно, нужно принимать участие. Это и покупка сценических костюмов, и декораций, и капитальный ремонт, и многое другое. Но для этого нужно иметь подготовленный пакет документов и проект. Поэтому всем руководителям было рекомендовано готовить проекты по актуальным для организаций направлениям на будущий год.

Отдельный вопрос - это комплекс мер по обеспечению безопасности: физическая охрана, камеры видеонаблюдения. В этом направлении поселениям необходимо продолжать вести работу по категорированию мест массового пребывания людей. Информацию о социальных контрактах для малоимущих и многодетных семей довела заведующий отделом срочной помощи ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района Юлия Павлова. Подробную информацию и условия заключения социальных контрактов можно получить по тел.: 3-27-22.

Владимир Шор, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории, рассказал о подготовке к отопительному сезону котельных в с. Селихово и д. Кошелево:

- На уровень района переданы и приняты полномочия по обеспечению теплоснабжения и горячего водоснабжения от четырех поселений: Городенское с/п; Ручьевское с/п; Селиховское с/п и Старомелковское с/п. На сегодняшний день образовано и приступило к деятельности МУП «Районные тепловые сети», коллектив сформирован, в РЭК переданы тарифные дела. Деятельность осуществляют две ремонтные бригады, которые работают на участках с наиболее худшим техническим состоянием: котельная в д. Кошелево и котельная в с. Селихово. По двум котельным особое внимание уделили котлам: они вскрыты, почищены, проведена замена аварийных котловых труб. Следующим этапом подготовки будет завершение работы по гидравлике, продолжение внутренних ремонтных работ по котельным в Городне и в Ручьях. Работы много, трудиться есть над чем, будем стараться в отопительный сезон войти без срывов.

Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности во время проведения выборов в советы депутатов Юрьево-Девичьевского с/п и с/п «Завидово».

Работа в поселениях______

В минувшую пятницу состоялась рабочая поездка главы администрации Конаковского района Олега Лобановского в Дмитровогорское сельское поселение, где прошла встреча с депутатами местного совета депутатов и главой администрации Дмитровогорского с/п Евгением Усовым. Во встрече приняли участие заместители главы администрации Конаковского района: Наталья Василенко, заместитель по экономике и финансам; Владимир Шор, заместитель по развитию; Аггюль Бородина, заместитель по социальной политике и Дмитрий Брехов, исполняющий обязанности 1-ого заместителя главы администрации Конаковского района.

Основной темой диалога стало обсуждение вопроса о передаче полномочий по теплоснабжению от поселения администрации Конаковского района. Владимир Шор:

- Принятие полномочий по теплоснабжению от поселений происходит в соответствии с утвержденным планом организационно-технических мероприятий. На 2017 год запланирована передача полномочий от Городенского, Ручьевского, Селиховского и Старомелковского сельских поселений. Техническое состояние теплосетей в районе неудовлетворительное. И в этом году мы приняли полномочия у тех поселений, в которых состояние котельных критичное. Это масштабная и поэтапная работа. Если бы приняли такой объем полномочий у всех поселений сразу, не справились бы, и в новый отопительный сезон не обеспечили бы граждан теплом. За 2018-2019 годы планируем принять полномочия по теплоснабжению от всех поселений.

Поднимался вопрос и о дополнительных мерах социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, которая представляет собой денежную компенсацию расходов по найму жилого помещения. В 2017 году на эти цели в бюджете Конаковского района предусмотрено 336000 рублей. Аггюль Бородина подробно рассказала о возможности использования данной льготы.

Также обсудили подготовку Дмитровогорской школы и детского сада к новому учебному году. Из бюджета Конаковского района на эти цели было выделено более 1,5 миллиона рублей.

Особое внимание вызвал вопрос финансового оздоровления бюджета Дмитровогорского сельского поселения. Он остался открытым, и в этом направлении в ближайшее время будут работать как власти поселения, так и сотрудники районной администрации.



Бизнес и власть. Откровенный разговор_______

23 августа в бизнес-центре г.Тверь состоялась встреча представителей малого и среднего бизнеса, руководителей предприятий, представителей правительства Тверской области и государственных структур с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Встреча была организована уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским. Основной темой встречи стало обсуждение вопросов развития предпринимательства в Тверской области как основы повышения благосостояния и уровня жизни населения.

Конаковский район представили: Олег Лобановский, глава администрации Конаковского района, Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам, и предприниматели: Владимир Худяков, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе; Елена Булыга и Валерий Ильичев.

Важно отметить, что предприниматели очень хорошо подготовились к этой встрече и проработали экспертными комиссиями несколько блоков интересующих вопросов: от субсидирования и оказания помощи бизнесу до порядка размещения рекламы. Были обсуждены итоги и результаты встречи бизнеса и власти 26 мая 2016 года: что изменилось за год. Также рассмотрели вопросы касающиеся потребительского рынка; повышения конкурентоспособности промышленности. Самое интересное, что в ходе открытого диалога речь уже не шла о том, что власть мешает вести бизнес, а говорили о том, как сделать так, чтобы развитие бизнеса именно в Тверской области стало привлекательным для инвесторов.

В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день как перед представителями власти, так и перед бизнес-структурами стоит очень амбициозная задача по развитию Тверской области: предлагаются различные инвестиционные площадки, привлекаются инвесторы, особое внимание уделено созданию благоприятного инвестиционного климата на территории всей области.

Разговор был откровенный и честный. Было отмечено, что сегодня важно привлекать малый и средний бизнес во все сферы экономики: ЖКХ, сельское хозяйство, строительство, производство и т.д.

Олег Лебедев, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Тверской области, отметил, что предпринимательское сообщество готово к разработке нормативно-правовых документов, которые помогут урегулировать спорные вопросы и во многом решить основные проблемы, препятствующие развитию предпринимательства.

Во время обсуждения вопроса эффективности государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности были отмечены районы, в которых осуществляется реальная поддержка предпринимательства и работают программы по его развитию. Таких районов в Тверской области всего три: Конаковский район, Калининский район и город Тверь.

Напомним, что в Конаковском районе действует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы. По вопросам участия в программе обращайтесь в отдел экономики администрации Конаковского района по тел.:4-97-83. Подробную информацию читайте на официальном сайте администрации Конаковского района www.konakovoregion.ru.



День рождения поселка Озерки________________



В минувшие выходные поселок Озерки отметил свой день рождения. Озерецкий Дом культуры, которому в этом году исполнилось 60 лет, собрал под своей крышей множество жителей, гостей и различные творческие коллективы.

Как и любой праздник, день поселка начался с поздравлений. Ко всем присутствующим обратилась глава городского поселения посёлок Изоплит Лидия Тарасова, которая поблагодарила жителей за их активное участие в жизни поселка и пожелала дальнейшего процветания.

От главы Конаковского района Людмилы Козловой и главы администрации Конаковского района Олега Лобановского жителей и гостей поздравила заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам Наталья Василенко, она вручила приветственный адрес и подарок для поселка.

Также жителей и гостей п.Озерки поздравила директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района», депутат Собрания депутатов Конаковского района Марина Маматказина. Так как в этом году празднование Дня поселка совпало с юбилейной датой — 60-летием со дня открытия Озерецкого Дома культуры «Феникс», особое внимание было уделено сотрудникам этого культурного центра поселка.

Уже по сложившейся традиции, в день рождения села чествуют особо выдающихся граждан. Среди награжденных грамотами и благодарностями: Нина Кузнецова — более 30 лет является директором Озерцкого ДК; Римма Безгодова (Юшкова), Нина Кузовкина (Пошехонова), Татьяна Кузнецова - художественные руководители ДК; Таисия Куликова - активный член агитбригады ДК; Анатолий Корнев, Сергей Безруков, Александр Балакшов, Вячеслав Карасёв - старейшие участники духового оркестра; Галина Павленко, Геннадий Павленко, Валентина Симонова – активные участники вокальных коллективов и солисты ДК и многие другие. Своим творчеством жителей и гостей порадовали следующие коллективы: «Дарите радость» - вокал; «Наш вариант» - танцы; «ЭтюД» - студия творческого развития г.Тверь; «Дружба» - танцевальный коллектив п.Изоплит КДЦ «Надежда»; а также сольные исполнители музыкальных произведений.

Хорошее настроение и теплая дружеская атмосфера царили в этот день в ДК «Феникс».