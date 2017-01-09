В ДЕНЬ ЗНАНИЙ



Дорогие читатели «Зари»! Поскольку сегодняшний номер газеты вышел 1 сентября, руководствуясь пословицей «Дорога ложка к обеду», представляем вам несколько фотоснимков проекта «Конаково. Век двадцатый», авторства Б. Смирнова, И. Пальчикова, В. Степановой и из архива М. Малахова. Вся эта подборка посвящена Дню знаний.

Дети в школу собирались: чистая отлаженная форма, портфели с новыми книжками и тетрадками и, конечно же, букет пышных астр или георгинов. Таким вспоминается школьное детство 70-80-х. Праздник «День знаний» появился уже в канун перестройки, когда автор этих строк пошел в 8 класс. Этот государственный праздник был учрежден в СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником - Днём знаний». Его мы и отмечаем сейчас, спустя более 30 лет. А до того это просто было 1 сентября и не надо расшифровывать, что имелось ввиду (в советское время вообще, праздники назывались лаконично: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября… и все всё понимали)

Каникулы советских школьников были насыщенными: мы ездили в пионерские лагеря, проходили практику на пришкольных садово-огородных участках, ходили в пришкольные лагеря дневного пребывания (которые почему-то назывались «площадками»), а с 14 лет уже отдыхали и трудились в летних лагерях труда и отдыха (ЛТО). Многие устраивались на лето на настоящее производство, чтобы подработать на карманные расходы. Места работы были разные: столовые, теплицы, хлебозавод, совхозы, Конаковский фаянсовый завод, бригады озеленителей - в общем, старшеклассников брали везде, где требовалось подменить на летний отпуск взрослых. Заработать за месяц летнего труда можно было рублей 100-120 – огромные деньги!

И вот все это уже за плечами и вчерашние отдыхающие – снова школьники, которые переступают порог любимой школы, чтобы и дальше грызть гранит науки. На первую в учебном году линейку все шли в «парадной форме» (белые рубашки и фартуки), сжимая в руках букеты. Кстати, о цветах. Нынешним школьникам сложно поверить, но никаких цветочных магазинов в Конакове не было. Цветы в основном брали со своих огородов (а до конца 60-х – начала 70-х это вообще было в порядке вещей, так как весь город состоял из так называемого жилого частного сектора). Кто жил в своей квартире и огорода не имел, покупали букеты у бабушек на базаре, заворачивали их в газету, перевязывали веревочкой или полоской ткани, оторванной от наволочки и несли букет любимому педагогу.

После утомительной линейки обычно практически не учились – сначала был «Урок мира», на котором рассказывали какую-то лабуду, а потом - классный час, во время которого классный руководитель спрашивал детей, как они провели лето и рассказывал им о планах на первую четверть учебного года. После этого могли раздать учебники (бесплатно). Ну а после, когда первый учебный день заканчивался, однокашники, наконец-то могли пообщаться нормально, наперебой рассказывая друг другу о том, «как я провел лето».

Уже вечером, сидя дома и готовя портфель к завтрашнему учебному дню, приходило, наконец, осознание того, что каникулы закончились и неизбежность учебного процесса становилась явной. Вдохновение школьники черпали в бессмертной фразе Ильича про «учиться, учиться и еще раз учиться», а более опытные взрослые добавляли: «коммунизму».

И все шли учиться.

Максим

МАЛАХОВ,

администратор

проекта.