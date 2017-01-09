ПО КАРТЕ РАЙОНА

Городня

Спасибо за труд!

Проходит очень много трудовых лет до тех пор, как ты становишься пенсионером, ветераном труда. Городенская ветеранская организация от всей души поздравляет Светлану Анатольевну Абрамкину. Она много лет возглавляла Городенский детский сад. Внимательная к людям, заботливая, она была примером для своих коллег.

Вера Васильевна Махова, бывшая работница п/ф «Красный луч», до сих пор очень активная, любит смешить людей своими прибаутками и поговорками, всегда вселяет оптимизм. Обе пенсионерки в 2017 году перешагнут 80-летний рубеж. Мы, ветераны с. Городня, желаем им крепкого здоровья, много добрых и радостных дней, благополучия в их больших семьях.

От имени Городенской ветеранской организации, Г.М. Афтахова



Юрьево - Девичье

СКОРО ОТКРЫТИЕ

Администрация и совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения приглашают жителей и гостей на торжественное открытие спортивного комплекса, которое состоится 2 сентября 2017 года в 12 часов.

Завидово

Вода должна быть!

Такому лозунгу следовал глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин, решая проблему водоснабжения в село Завидово на улице Речной. Алексей Пляскин, глава администрации муниципального образования сельского поселения «Завидово», известен жителям не только как управляющий, но и как человек, готовый оказать помощь. Так и в ситуации с ул.Речной села Завидова, оставшейся без воды, он не смог остаться в стороне. Несмотря на свою занятость он отреагировал на проблему по первому же обращению граждан, взяв под личный контроль выполнение всех необходимых работ по водоснабжению. Если бы Алексей Михайлович не откликнулся на сложное положение сельчан, то многодетная семья и пенсионеры, проживающие на этой улице, могли остаться без воды. Своими действиями глава администрации сельского поселения «Завидово» подает пример для остальных. Огромную благодарность выражают ему жители улицы Речной и говорят большое спасибо за, что не бросил их в беде, ведь при содействии, которое он оказал, подача воды возобновилась.

Дарья Любимова

Редкино

ПРАЗДНИК СПОРТА



26 августа в поселке Редкино состоялся спортивный праздник посвященный Дню физкультурника .

На стадионе собрались любители спорта - около 100 участников. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава поселения С.С. Орлов и заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта А.В. Федотова.

В течение дня все желающие могли попробовать свои знания, умения и способности в армспорте, шахматах, гиревом спорте, подтягивании на перекладине, веселых стартах «Мама, папа и я», в танцевальной разминке и так же сдавали нормы ГТО (отжимание, пресс, метание гранаты, прыжок в длину, наклоны туловища). В соревнованиях приняли участие и сам глава администрации С.С. Орлов, который своим примером показал жителям, что нормы ГТО для него не проблема, и депутат поселения А.Ю. Бирюков попробовал свои силы в сдаче норм, и тренер по вольной борьбе М.В. Попов, директор МБОУ СОШ № 3 И. В. Корченко . В итоговых зачетах в армспорте победил Крылов Виктор, в гиревом спорте Березин Владимир, в шахматах - Вепринцев Валентин, в подтягивании Елистратов Александр, в семейных соревнованиях победила семья Прищепа, победителями в ГТО стали Левашев Вячеслав, Тинин Евгений, Лазарева Диана, Иванова Арина, Елистратов Александр, Заморина Галина, призовые места Попов Михаил, Бирюков Анатолий, Павлова Ольга, Урсу Кристина, Калачева Регина, Калачева Инга Березин Всеволод, Жаворкин Александр.

В целом праздник состоялся насыщенным и плодотворным. За помощь в организации мероприятия были награждены специальными грамотами тренер-преподаватель «ДЮСШ «ОЛИМП» А.А. Афоненко, спортсмен КЛБ «Марафонец» - А. Кузнецов, спортсменки отделения лыжного спорта «ДЮСШ»ОЛИМП» Астахова Елизавета и Брциева Альбина и представитель администрации А.Н. Яшков.

А. ФЕДОТОВА,

зав. ОМПКиС администрации

Конаковского района.