Выбираем спортивную секцию для будущих чемпионов, или ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в «ОЛИМП»!

1 сентября для спортивного центра «Олимп» Конаковского района особая дата. Это не только начало нового учебного года, но и дата его открытия. В этом году «Олимпу» исполняется 7 лет. За столь небольшой срок спорткомплекс стал очень популярным среди любителей здорового образа жизни, как в Конакове, так и в Конаковском районе, и даже за его пределами. За эти годы в «Олимпе» была проведена масса соревнований, в которых приняло участие огромное количество спортсменов, а трибуны всегда были заполнены зрителями.



НАША СПРАВКА

Сегодня образовательная деятельность в спортивной школе ведется по 10 видам спорта: футбол, баскетбол, легкая атлетика, водно-моторный спорт, парусный спорт, бокс, настольный теннис, плавание, шахматы, лыжные гонки. В «Олимпе» обучаются около 700 детей города Конаково и Конаковского района, которые получают качественное дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности. Набор детей в спортивные секции осуществляется с 6 лет в течение всего года. И хочется отметить, что образовательная деятельность ведется на бесплатной основе.

У нас прошло более 300 спортивных соревнований муниципального, областного и российского уровней, в которых приняли участие почти 30000 человек, не считая зрителей. Помимо учебно-тренировочных занятий, в июне на базе спортивной школы действует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в котором обучающиеся наших спортивных секций получают дополнительное укрепление и оздоровление организма. Дети участвуют в спортивных мероприятиях и эстафетах, заняты развивающими играми, посещают развлекательные и игровые программы для детей. Хочется еще отметить, что практически ни одно спортивно-массовое мероприятие, проходящее в городе и районе, не обходится без участия спортсменов и тренеров ДЮСШ «Олимп».





Без упорного труда спортивных успехов не добиться

В спортивном центре «Олимп» воспитывается сила воли, закаляется характер. Здесь учат не просто быстро бегать, далеко прыгать, ловко обращаться с мячом, моторной лодкой или парусом. В «Олимпе» учат добиваться поставленной цели, прививают трудолюбие и ответственность. Именно в спорте дети понимают, что такое чувство товарищества. В конце концов, спорт – это лучшее воспитание патриотизма. Ведь ребята соревнуются не просто так, ради медали и грамоты. Они защищают честь родного района. А потом – кто знает, может быть, и родной страны?

Все занятия у нас для детей абсолютно бесплатные. Есть одно условие, чтобы посещать «Олимп» - это желание заниматься спортом.

Основой успешной работы любого учреждения является слаженность и профессионализм коллектива. В центре сегодня трудится коллектив единомышленников, людей изо дня в день выполняющих свой благородный труд, каждый на своём посту, обеспечивая работу спортивного центра. Естественно, что ядром любого учебного заведения, его главным достоянием, является педагогический состав. Сегодня в спортивном центре вместе с молодым поколением тренеров-преподавателей, есть и заслуженные, титулованные ветераны, отдавшие спорту, воспитанию детей не один десяток лет. Это Михаил Евгеньевич Пикунов, Андрей Борисович Шилов, Анатолий Аввакумович Афоненко….

Спортивные секции открывают свои двери для детишек в начале сентября, как и школы. Именно в это время тренеры проводят организационные родительские собрания для желающих заниматься. Так что очень важно держать руку на пульсе и не упустить этот момент. На собрании тренер рассказывает о расписании занятий, о документах, которые необходимо предоставить и о других важных моментах. Кроме того, на собрании можно составить первоначальное мнение о человеке, которому вы собираетесь доверить своего ребенка, так что уж постарайтесь на нем присутствовать. У тренеров «Олимпа» действительно особое отношение к работе. Принцип «отвел урок – и до свиданья!» - это не про них. Тренировка закончилась уже полчаса назад, а тренер всё еще беседует с ребятами – это само собой разумеющееся. Он в курсе всех их проблем и радостей. Зачастую тренер проводит с детьми больше времени, чем их родители!

Королева спорта

Бег, метание копья, спортивная ходьба, прыжки в длину, прыжки в высоту и др. – все это легкая атлетика. Конечно, принятого в секцию ребенка шести-семи лет не поставят сразу же толкать ядро или бежать марафон. Его научат правильному дыханию, постановке ноги при беге и ходьбе, что очень важно, дабы, играя в «догонялки» на детской площадке, не получить травму. Легкоатлеты – всегда подтянуты и собраны. Они всегда в тонусе. А доступность? Ведь легкая атлетика, которую тренер нежно называет «легкая», пожалуй, самый недорогой вид спорта. Единственный необходимый инвентарь – кроссовки. Обулся и …беги! В «Олимпе», в секцию легкой атлетики можно записывать ребенка с шести лет.

Шахматы на воде

Парусный спорт элитен, многогранен и одновременно демократичен и подвластен детям многих возрастов. В Конаковском районе парусный спорт имеет свои корни и традиции, говорит тренер- преподаватель парусной секции спортивной школы «Олимп» Михаил Евгеньевич Пикунов. Парусная секция «Экипаж», которую он возглавляет, была основана в 2004 году. Два года с момента основания «Экипажа» ушло на сбор снаряжения, укомплектование материальной базы секции. Занятия обычно проходят по выходным дням или в каникулы, поэтому не стоит беспокоиться, что ребенок будет пропускать школу. Наоборот, парус позволяет развиваться личности гармонично, учит находить и принимать нестандартные решения и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Недаром парусный спорт называют шахматами на воде.

Зима – не повод для отсутствия тренировок. Зимой «Экипаж» ведет активный образ жизни. Дети ходят в бассейн, катаются на коньках и лыжах, играют в хоккей, занимаются сноукайтингом, буером, горными лыжами и сноубордом, ну и конечно же изучают теорию, которая поможет встать на ноги новичкам и не забыть основы уже обученным рулевым. В секции ждут мальчишек и девчонок в возрасте от 7 лет. Единственное условие – умение плавать!





Водно-моторный спорт занимает особое место

в спортивной биографии Конаковского района.

Видимо, потому что создавался и развивался в городе, со всех сторон окруженном водой. И жители Конаково всегда уделяли внимание водно-моторному спорту как одному из наиболее технически сложных и находящихся на острие научно-технического прогресса.

Тренер-преподаватель, мастер спорта СССР по водно-моторному спорту, президент Федерации водно-моторного спорта Тверской области Андрей Борисович Шилов занимается развитием водно-моторного спорта в Конаковском районе более 20 лет. С 1982 года прошел путь от начинающего гонщика до мастера спорта. Работая директором ДОСААФ, занимается тренерской работой. Зарекомендовал себя как опытный наставник молодежи, мастер своего дела, хороший педагог и воспитатель. Он по праву считается одним из лучших тренеров по водно-моторному спорту не только в Конаковском районе, но и Тверской области. Под его руководством организуются и проводятся различные соревнования, он является инициатором и организатором праздников водно-моторного спорта в Конаковском районе. Поэтому, если есть желание учиться и тренироваться под руководством Андрея Борисовича, и вашему ребенку исполнилось 7 лет, добро пожаловать к водно-моторникам!

Как рыба в воде

Плаванию в детско-юношеской спортивной школе «Олимп» можно начать обучаться с семи лет. Правда и условие одно есть – уметь держаться на воде. Это один из самых полезных видов спорта. О его положительном влиянии даже спорить не приходится – только одна польза. Родителей девочек могут немного насторожить широкие плечи профессиональных пловчих, однако это если заниматься профессионально в надежде на золото Олимпийских игр, а занятие плаванием пару раз в неделю отразятся на детской фигуре только в лучшую сторону и польза для здоровья будет огромная. Многие болезни уже во взрослой жизни появляются из-за того, что человек с детства привык неправильно дышать и его лёгкие полностью никогда не прокачиваются, не вентилируются, а соответственно и не очищаются. Общеизвестно, что у пловцов прекрасно развит плечевой пояс и грудная клетка, большие и раскрытые лёгкие, благодаря этому пловцы люди здоровые, энергетичные и у них практически не бывает заболеваний связанных с лёгкими (астма, др.).

Вставай на лыжи

Далеко не в каждом городе есть возможность пройтись на лыжах. Пешеходные дороги улиц зимой посыпают солью, снег тает, едва коснувшись земли. Это, конечно, не плохо, но не для лыжников. Нам крупно повезло, можно сказать, у нас все создано для занятий лыжными гонками. И конечно, в «Олимпе» есть лыжная секция. Лыжи – один из самых популярных и полезных для здоровья видов спорта. Тренировки проходят на свежем воздухе - в результате чего повышается иммунитет и увеличивается сопротивляемость организма к различным видам болезней. Занятия лыжными видами спорта оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, укрепляют мышечный корсет ребенка. Кроме того, это полноценная тренировка вестибулярного аппарата.

На развитие психики и характера ребенка лыжи так же оказывают благотворное влияние - развивают мышление и умение принимать самостоятельные решения, уверенность в себе, учат упорству в достижении поставленной цели. Занятия лыжным спортом практически не имеют противопоказаний. Записать ребенка в нее можно с семи лет.

Главное - команда

Командные виды спорта, такие как баскетбол и футбол в Конаковском районе пользуются особой популярностью. Конечно, травмы, как и во всех видах спорта, здесь присутствуют. Но у командных видов спорта есть одно преимущество. Родителям стоит задуматься, насколько социально адаптирован их ребенок. Если он не ходил в детский сад, а воспитывался дома, то для него это еще один шанс научиться общаться со сверстниками и развить командный дух. Ну а если ваш ребенок и так свободно сходится с людьми, для него эти занятия станут дополнительным приятным мероприятием. Попасть в футбольную команду можно с шести с половиной лет, а научиться азам игры в баскетбол с семи.

В него играли все

Мало кто из нас, хоть раз в жизни, да не брал в руки ракетку для игры в настольный теннис. Молниеносные полеты шарика, просто завораживают. Настольный теннис – игра всех возрастов. Вид спорта, ставший в нашем районе чрезвычайно популярным: ловкость, быстрота реакции, умение побеждать и, что немаловажно, проигрывать еще никому не повредили. А под руководством настоящих профессионалов вы спустя некоторое время и сами начнете в него играть. Записать ребенка можно по достижении им возраста 7 лет.

В боксе не только юноши

Но и девушки. Сегодня секция бокса открыта для всех. Традиционно считается, что бокс - для девушек занятие не подходящее. Секция бокса для девушек не подходит, им нужно заниматься аэробикой, фитнесом, плаванием. А лучше. . пусть вышивают.

На самом деле занятие боксом для девушек - возможность научиться самообороне, пообщаться и приобрести хорошую фигуру, не мучая себя диетами, подрывающими здоровье. А еще, бокс - возможность снять стресс. Развитие точности движений, реакции, гибкости. Для мальчика крайне важно уметь постоять за себя и своих друзей, а опытные тренеры учат не только искусству боя, но и несут детям философию. Агрессии не место в этом виде спорта, только спортивная борьба. Чтобы боевое искусство не перешло в просто банальное размахивание руками и ногами. Учитель, как старший наставник, должен нести детям философию, а не просто вырабатывать в душах обучаемых детей агрессию.

Ход конем

Да, да. В спортивной школе есть и секция шахмат. Игра, развивающая логику, воображение, способность самостоятельно принимать решение и быстро обрабатывать большой объем информации. Шахматы имеют многовековую богатую историю.

Сейчас – это одна из наиболее распространенных настольных игр. Шахматы сочетают в себе элементы спорта, науки и искусства.

Они также имеют воспитательное значение: способствует становлению личности, учат логически мыслить и планировать свои действия, развивают концентрацию внимания и усидчивость. Именно поэтому начать заниматься шахматами в раннем детстве так полезно! Если вашему ребенку исполнилось семь лет, приходите и записывайте.

ЧЕТЫРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ШАГА

Понаблюдайте за ребенком, возможно, вы заметите в нем уже имеющуюся склонность к какому-нибудь виду спорта.

Посоветуйтесь с тренерами – они тоже могут поведать много интересного, подсказать, развеять сомнения.

Пообщайтесь с педиатром — очень важно учесть состояние здоровья. Нужно убедиться, что нет заболеваний, не совместимых с занятиями спортом. Но об этом будет отдельный разговор.

И самое главное! Поговорите с вашим малышом, его желания – тоже закон. Возможно, ему суждено стать великим музыкантом, и ваша задача – не разрушить это будущее.

Когда записывать?

Взрослые, которые думают, куда бы отправить детей заниматься спортом, часто решают его, исходя из собственного вкуса и своих нереализованных желаний. Однако родителям стоит отдавать себе отчет в том, что секцию они выбирают для ребенка, а значит, прежде всего, следует ориентироваться на его способности и возможности.

Самое главное – не спешить.

Индивидуальные особенности

Если ребенок слаб здоровьем – значит, большой спорт не для него. Основания для такой позиции – плохая кардиограмма, например, заболевания органов дыхания, частый травматизм. Но не все так однозначно. Скажем, проблемы с давлением и сосудами – повод держаться подальше от единоборств, но шанс заняться волейболом или горными лыжами. Бронхиальная астма подразумевает отказ от беговых нагрузок, но вполне допускает водные виды, различные типы борьбы. Здесь важно понять, что в своей осторожности взрослые должны знать меру. Все знаменитые чемпионы-рекордсмены – это отнюдь не богатыри от рождения, а, наоборот – в большинстве своем люди, преодолевшие детские недуги и в чем-то нарушившие рекомендации врачей.

Рекомендации по выбору спортивной секции

Прежде всего – все зависит от индивидуальных особенностей самих детей. Необходима оценка ребенка максимально объективно.

Вот, например, у ребенка лишний вес, а его ведут в секцию футбола, исходя из того, что он заодно и похудеет. Это неправильно. В футболе важны подвижность и координированность, а конституция этого ребенка – гарантия того, что тренировочный процесс для него превратится в сплошное унижение. Разумеется, все это может привести к неприятию спорта в целом. Полным детям гораздо больше подойдут плавание, дзюдо, некоторые разновидности легкой атлетики или хоккей – это, кстати, тот самый игровой вид спорта, в котором изрядный вес даже приветствуется.

Далее – рост. Не секрет, что высокие люди особо ценятся в таких играх, как баскетбол и волейбол. Длина тела в сантиметрах – настолько важный для этих игр фактор, что тренеры готовы простить потенциальным воспитанникам и некоторую медлительность, и посредственную координацию движений. Так что если ребенок хорошо растет – нужно обратить внимание в первую очередь на «паркетные» виды спорта.

Что, если ребенку не нравится секция

Что же делать, если ребенок после первого же занятия вернулся разочарованным и наотрез отказывается от дальнейшего обучения? Для начала следует обдумать, не был ли выбор спортивной секции обусловлен какими-либо неудовлетворенными амбициями. Может, родители всегда хотели заниматься гимнастикой, а ребенку ближе что-то другое? Достаточно трудно бывает признаться самому себе в этом. Практика показывает, что родители зачастую стараются реализовать себя в ребенке. Папа, мечтавший быть хоккеистом, но в силу обстоятельств не ставший им, отдает ребенка в хоккейную секцию, а у малыша душа лежит, скажем, к музыке, рисованию или чему-то другому.

Подведем же итоги. Выбирая спортивную школу или секцию для своего ребенка, надо помнить о том, что самая главная задача – доставить ему будущими занятиями удовольствие, стимулировать его желание идти рука об руку со спортом всю жизнь, а не просто загрузить его некоей повинностью. Выбирая секцию, также следует принимать во внимание два фактора – личностные качества малыша и удаленность потенциального места тренировок от дома. Не нужно драматизировать ситуацию по пустякам и внушать ребенку смолоду, что для спорта он слишком слаб и болезнен. Ну, а когда выбор сделан, надо заняться поиском более квалифицированного тренера, который будет внимательно относиться к каждому конкретному обучаемому.

Подготовила Ольга Глотова