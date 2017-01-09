Августовский педсовет

Районная педагогическая конференция, которую учителя по привычке называют «большим педсоветом», традиционно встречала своих участников яркой выставкой в фойе ДК «Современник». Здесь были представлены творческие работы педагогов и воспитанников учреждений дополнительного образования Конаковского района, а также наших гостей из Твери: педагоги центра «Виста» привлекли всеобщее внимание необычными конструкторскими работами, о которых эмоционально рассказывал зам.президента центра А.Л.Клюшкин.

Спасибо вам, учителя,

Ведь заняты вы делом самым важным.

На вас, мы знаем, держится Земля,

Вы для неё растите юных граждан!

- этим поэтическим приветствием старшеклассники Конаковской школы № 3 задали торжественный тон всей конференции, в ходе которой выступающие непременно обращались к собравшимся с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

С первым докладом «О готовности образовательных учреждений к новому учебному году» выступил глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский. Обстоятельно рассказав об итогах летней ремонтной кампании, Олег Владимирович наметил перспективы дальнейшей совместной работы районной администрации и педагогических коллективов по укреплению материально-технической базы учреждений образования. Тему продолжила заместитель главы администрации по социальной политике А.А.Бородина, в частности, осветив вопросы оплаты труда педагогов.

Доклад по теме «Основные результаты деятельности и приоритетные направления развития муниципальной системы образования Конаковского района» озвучила начальник управления образования администрации района О.Ю.Булгакова. Основные моменты доклада Ольги Юрьевны получили своё развитие в выступлениях участников конференции. В том числе, было отмечено, что с 1 сентября 2014 года в районе начали свою деятельность муниципальные научно-методические и экспериментальные площадки. Сначала их было две: в школе д. Мокшино и в гимназии № 5 г. Конаково. На 1 сентября текущего года таких площадок в районе уже шесть. Появилась необходимость координации их деятельности и организации сетевого взаимодействия, то есть создания центра, объединяющего все площадки. Такой центр создается в районе на базе Конаковской школы № 6. Организацию работы учебно-методического центра Перспективной педагогической деятельности «Школа 2050» в 2017 - 2018 учебном году представила Е.Д.Веселовская, научный руководитель муниципальной методической площадки СОШ № 6 г. Конаково. Представители Тверского специализированного учебного центра «Виста» рассказали о развитии конструкторских навыков в рамках развития робототехники в системе дополнительного образования. Тема очень актуальная для Конаковского района, имеющего самую крупную среди районов области систему дополнительного образования, в которой преобладают художественное и физкультурно-спортивное направления. В ближайшем будущем перед педагогами доп.образования поставлена задача развития других направлений, востребованных временем, и особенно – научно-технического. Поэтому у коллег из центра «Виста» есть чему поучиться, и они открыты для сотрудничества.

Основные аспекты деятельности профсоюза работников образования и науки в Конаковском районе подробно осветил председатель райкома профсоюза В.А.Колпаков. Затем по итогам работы конференции был принят проект резолюции, в котором отмечены наиболее значимые результаты. Проект резолюции пройдет дальнейшее обсуждение на школьных педагогических советах.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения лучших работников системы образования района, в которой участвовали В.Н.Рассказов, помощник депутата Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных, а также О.В.Лобановский, А.А.Бородина и О.Ю.Булгакова.



Участники конференции о результатах и перспективах работы

Наталья Викторовна ЖЕЛЕЗНОВА, директор школы №3 г. Конаково:

- Коллектив нашей школы очень доволен высокими результатами на государственной итоговой аттестации в этом году, которые продемонстрировали наши дети. Мы рады этому вдвойне, потому что это итог работы всего коллектива. У нас впервые был выпуск химико-биологического класса, такое направление мы начали развивать всего два года назад. И наши ученики по результатам сдачи биологии и химии вошли в число 14-ти лучших школ Тверской области. Также у нас высочайшие результаты по математике, по русскому языку. Благодаря этому, 24 выпускника школы из 31 поступили в высшие учебные заведения, причем на бюджетное образование.

Эту работу мы будем продолжать и в новом учебном году, опять есть потребность в профильном обучении, именно химико-биологического направления. Мы опять набираем профильный класс, пока в нем не так много учеников. Наверное, кто-то ещё не определился или не решился переходить в нашу школу. Пользуясь случаем, обращаюсь к старшеклассникам: мы будем рады принять всех, кто хочет продолжить обучение в профильном классе. Приходите, и наши педагоги постараются передать вам все свои знания!

Сергей Владимирович САЛДИН, директор «Детско-юношеской спортивной школы «ОЛИМП» Конаковского района»:

- С гордостью хочу отметить, что сегодня на конференции были награждены 4 тренера, и все они представляют те виды спорта, которые активно развиваются в нашей школе «ОЛИМП». В планах на новый учебный год – ещё более качественный и профессиональный подход к своей работе. Напомню, что Конаковский район по итогам двух последних лет занимал первое место в Тверской области по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. И в этом немалая заслуга педагогов и воспитанников ДЮСШ «ОЛИМП», которые личным примером увлекают всех за собой.

Без сомнения, это очень важная и ответственная задача, так как физическая культура и спорт не только укрепляет здоровье, но и воспитывает подрастающее поколение через воспитание упорства в достижении поставленных целей, закаляет волю и характер, учит дисциплине и командному духу, а по большому счету растит достойный завтрашний день нашей страны. Поэтому я считаю, что заняв первое место в области, мы должны поддерживать и укреплять наши позиции.



Ольга Викторовна САЛАЕВА, заведующая детским садом №14 г. Конаково:

- Нам хочется как можно больше детей охватить дошкольным образованием. И это не только создание дополнительных мест в нашем детском саду. Хотим создать как можно больше кружков различной направленности для наших воспитанников в качестве бесплатного дополнительного образования, чтобы родители в шаговой доступности могли всесторонне развивать своих детей. Для реализации этих планов нам нужно привлечь квалифицированных специалистов, а чтобы их привлечь, мы должны создать такую материально-техническую базу, которая будет способствовать реализации инновационных замыслов. Чтобы нашим воспитанникам в детсаду было уютно и комфортно, мы продолжим работать над усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды.

В этом году при поддержке управления образования мы планируем создать центр игровой поддержки ребенка - для детей до двух лет, ещё не посещающих детсад. В вечернее время с ними бесплатно будут заниматься наши педагоги, прошедшие специальную подготовку для работы с группами раннего возраста. Это полезно и для детей, и для родителей, и для воспитателей, так как способствует легкой адаптации в детсаду в дальнейшем. Пока в конаковских детсадах таких центров нет, мы будем первыми и постараемся эту идею достойно реализовать.



НАГРАЖДЕНИЕ

Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ вручены:

- Алексеевой Евгении Викторовне, учителю математики школы № 6 г. Конаково;

- Архиповой Ольге Викторовне, заместителю директора по УВР школы д. Мокшино;

- Бойковой Оксане Владимировне, учителю начальных классов школы № 1 г. Конаково;

- Вилейто Светлане Валерьевне, педагогу-психологу детского сада № 1 г. Конаково;

- Гузенко Елене Владимировне, инструктору по физической культуре детского сада № 6 г. Конаково;

- Орловой Ольге Константиновне, педагогу дополнительного образования Центра внешкольной работы г. Конаково;

- Садковой Ирине Николаевне, учителю начальных классов школы № 7 г. Конаково;

- Гурьяновой Людмиле Юрьевне, заведующему отделом мониторинга и организационной работы управления образования администрации Конаковского района

Грамота губернатора Тверской области вручена:

За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Тверской области

- Никишину Сергею Ивановичу, тренеру-преподавателю по боксу «Детско-юношеской спортивной школы «ОЛИМП» Конаковского района».

Благодарности губернатора Тверской области объявлены:

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Тверской области

- Захариковой Наталье Владимировне, тренеру-преподавателю по плаванию «Детско-юношеской спортивной школы «ОЛИМП» Конаковского района».

2. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие образования Тверской области

- Сулим Галине Владимировне, учителю технологии школы № 2 г. Конаково.

Благодарности Законодательного собрания Тверской области объявлены:

- Проккоевой Наталье Николаевне, директору школы № 6 г. Конаково;

- Ефимовой Валентине Васильевне, учителю немецкого языка школы № 7 г. Конаково;

- Малогриценко Нелли Самуиловне, учителю немецкого языка школы № 7 г. Конаково.

Почетные грамоты министерства образования Тверской области вручены:

1. За многолетний добросовестный труд в сфере образования

- Бурцевой Анне Анатольевне, учителю русского языка и литературы школы № 2 г. Конаково;

2. За эффективный добросовестный труд, обеспечивающий высокие результаты на государственной итоговой аттестации

- Емельяновой Надежде Анатольевне, учителю математики школы № 3 г. Конаково;

- Курнукиной Ольге Викторовне, учителю математики школы № 3 г. Конаково;

3. За профессиональное мастерство и достигнутые успехи в воспитании детей дошкольного возраста

- Секретаревой Ольге Сергеевне, заведующей детским садом № 1 п. Изоплит;

4. За добросовестный труд, творческий поиск и личный вклад в развитие системы дошкольного образования

- Ерофеевой Татьяне Викторовне, воспитателю детского сада № 12 г. Конаково;

5. За особый вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и приобщение детей к культурному богатству России

- Зизевской Марине Глебовне, педагогу-организатору Детско-юношеского центра «Новая Корчева» г. Конаково.

Почетные грамоты комитета по физической культуре и спорту

Тверской области вручены:

За высокий профессионализм и ответственное отношение к исполнению должностных обязанностей

- Салдину Сергею Владимировичу, директору «Детско-юношеской спортивной школы «ОЛИМП» Конаковского района»;

- Муравьевой Наталье Алексеевне, тренеру-преподавателю «Детско-юношеской спортивной школы «ОЛИМП» Конаковского района».

Почетные грамоты главы Конаковского района вручены:

1. За высокий профессионализм и добросовестный труд в системе дошкольного образования Конаковского района

- Салаевой Ольге Викторовне, заведующей детским садом № 14 г.Конаково;

2. За высокий профессионализм и добросовестный труд в системе образования Конаковского района

- Трушникову Павлу Александровичу, заместителю директора по информатизации учебного процесса гимназии № 5 г. Конаково;

3. За добросовестный труд в системе образования Конаковского района

- Дробиной Оксане Сергеевне, социальному педагогу гимназии № 5 г. Конаково.

Благодарности главы Конаковского района объявлены:

За высокие результаты образовательной деятельности, качественную организацию работы по совершенствованию материально-технической базы учреждения и творческое отношение к работе

- Пузиной Людмиле Юрьевне, заведующей детским садом № 2 г. Конаково;

- Мигуновой Оксане Клавдиевне, заведующей детским садом № 9 г. Конаково.

Почетные грамоты главы администрации Конаковского района вручены:

1.За качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному году

- коллективу школы № 2 п. Новозавидовский;

- Фроловой Ольге Александровне, директору школы № 4 г. Конаково;

- Дегаевой Елене Павловне, директору школы п. 2-ое Моховое;

- Корсаковой Татьяне Николаевне, заведующей детским садом № 2 п. Новозавидовский;

- Рожковой Валентине Евгеньевне, заведующей детским садом № 3 г. Конаково;

- Савиновой Ольге Алексеевне, заведующей детским садом № 3 п. Редкино;

- Харламовой Татьяне Михайловне, заведующей детским садом № 1 с. Городня;

- Грузиновой Галине Викторовне, заведующей детским садом № 1 д. Старое Мелково.

2. За активную и качественную работу по организации государственной итоговой аттестации и высокие результаты обучения

- Железновой Наталье Викторовне, директору школы № 3 г. Конаково;

- Крапивиной Нине Павловне, директору школы № 8 г. Конаково;

- Орловой Антонине Валентиновне, директору школы № 2 п. Редкино;

- Тарасовой Елене Анатольевне, директору школы № 1 п. Новозавидовский;

- Хицковой Ирине Николаевне, директору школы № 7 г. Конаково.

3. За активную, творческую и разноплановую работу по организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

- Капатуриной Светлане Аркадьевне, директору Центра внешкольной работы г. Конаково;

- Шуркиной Юлии Николаевне, директору Детско-юношеского центра Конаковского района;

- Смысловой Любови Михайловне, директору школы с. Селихово.

Почетные грамоты управления

образования администрации Конаковского района вручены:

1. За многолетний добросовестный труд в системе образования Конаковского района и в связи с 50-летним юбилеем

- Фонской Ирине Сергеевне, учителю биологии школы № 2 г. Конаково.

2. За высокое качество обучения

- Клиновой Ирине Александровне, директору школы с. Юрьево-Девичье;

- Пчельниковой Марине Александровне, учителю химии школы № 7 г. Конаково.

3. За высокие достигнутые результаты

- Ереминой Ларисе Викторовне, учителю русского языка школы с. Городня;

- Ереминой Наталье Викторовне, учителю русского языка школы № 2 п. Редкино;

- Клименко Ларисе Петровне, учителю русского языка школы № 1 г. Конаково;

- Кондрашовой Анне Александровне, учителю русского языка школы № 7 г. Конаково;

- Ланихиной Татьяне Евгеньевне, учителю русского языка школы № 9 г. Конаково;

- Павловой Светлане Васильевне, учителю русского языка школы № 1 п. Новозавидовский;

- Павловой Светлане Юрьевне, учителю русского языка школы № 3 г. Конаково;

- Слатинской Елене Валентиновне, учителю русского языка школы № 8 г. Конаково.

4. За многолетнюю работу с одаренными детьми, организацию и проведение на высоком уровне районной экологической конференции

- Варанкиной Валентине Александровне, учителю биологии школы № 8 г. Конаково.