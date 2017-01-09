Сентябрь на даче: какие работы надо выполнить в саду и на огороде

Ваш сад: работы месяца.



Дел в саду, как и раньше много: собираем урожай, занимаемся посадкой ягодных кустарников, земляники, приводим в порядок садовые насаждения.

Собираем и убираем на хранение яблоки

Собирая яблоки, не стряхивайте и не сбивайте их с веток. Травмированные они не будут долго храниться. Яблоко надо осторожно, без нажима, взять в руку и просто повернуть по или против часовой стрелки, и оно оторвется.

Плоды, пораженные плодовой гнилью или горькой ямчатостью (даже точечными поражениями), нельзя закладывать на хранение.

Пораженные паршой в начале лета плоды могут храниться неплохо. Но если поражение нанесено поздней паршой, например, в августе, плоды в хранилище загниют. Так же загнивают плоды, поврежденные листоверткой или плодожоркой второго поколения.

Сажаем землянику, ягодные кустарники

Если землянику вы не успели посадить в августе, постарайтесь сделать это до середины сентября, чтобы до начала холодов она успела как следует прижиться.

Основной уход за земляникой в сентябре — полив, присыпка оголенных корней, освобождение земляничных сердечек, рыхление междурядий.

В начале сентября приготовьте ямы для посадки плодовых деревьев, чтобы высадить саженцы в начале октября.

У саженцев ягодных кустарников обрежьте поломанные ветви после листопада. Срежьте и сожгите концы побегов, пораженные мучнистой росой. Сажать их лучше с 20 сентября по 10 октября. Осенью ягодники при посадке не обрезайте, кроме малины, которой обрезка повышает зимостойкость.

Можно присыпать землей горизонтальные отводки смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины для размножения.

Если весной вы сделали отводки кустарников, в конце сентября можете их выкапывать и сажать на постоянное место сильные саженцы с корнями не короче 20 см. Слабые — на доращивание. Побеги неморозостойких сортов малины в конце сентября пригните осторожно к земле вдоль ряда и подвяжите к соседнему кусту.

Для профилактики болезней можно опрыскать кусты 1-процентной бордоской жидкостью.

Для защиты деревьев от зимней пяденицы, самки которой поздней осенью взбираются по штамбу для откладки яиц на листья, наложите клеевые кольца или смазанные невысыхающим клеем изнутри картонные воронки, направленные раструбом вниз.

Обрабатываем приствольные круги деревьев и кустарников

Важное осеннее мероприятие — перекопка почвы в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это необходимо для рыхления почвы, для проникновения в нее воздуха и влаги.

Кроме того, перекопка почвы в саду нарушает условия перезимовки вредителей — пилильщиков, гусениц и куколок вредных бабочек. Часть их попадает при перекопке в глубину и весной не сможет выбраться, часть выворачивается на поверхность почвы и погибает от морозов.

ВАЖНО! Не следует глубоко перекапывать почву под деревьями, чтобы не повредить мочковатые корни. Достаточно легкого рыхления верхнего пласта.

Если не перекопаете почву осенью, придется делать это весной, когда дел в саду будет невпроворот. Но главное вы своевременно обеспечите полезной деятельностью микроорганизмы, которые создают плодородную почву.

Весной обработанную осенью почву достаточно пробороновать граблями вдоль и поперек.

При осенней перекопке в глинистый грунт необходимо внести перепревший навоз или компост. Их можно заменить почерневшими древесными опилками либо резаной соломой.

Свежие опилки нужно предварительно обогатить одним из азотсодержащих удобрений:

1. мочевиной

2. аммиачной селитрой.

Три ведра опилок залить раствором (3 ст. ложки на ведро воды).

После этого обогащенные опилки сложить в кучу и накрыть пленкой — на месяц. Вносят их по 2 ведра на кв. м глинистого грунта или на 10 кв. м суглинистой почвы.

Если вы не смогли внести навоз или компост и нет у вас опилок, прикопайте на штык лопаты свежие стебли и листья многолетнего люпина, бобов, фасоли, ботву свеклы и моркови — это хорошее органическое удобрение.

Измельченные стебли бархатцев и ноготков, заделанные в почву, очищают ее от вредителей и грибных болезней.

Вместе с органическим удобрением вносят крупнозернистый речной песок. Некоторые садоводы заменяют его строительным песком, который способствует уплотнению почвы.

Осенью интенсивно растут корни яблони и груши. Их нужно подкормить: на 1 кв. м 3-5 кг органики, 10-12 г калийных удобрений, 30-40 г суперфосфата. Удобрения вносят под перекопку приствольных кругов. Земля должна быть предварительно полита.

НЕ ЗАБЫТЬ! Не забудьте скосить газон под зиму. Если этого не сделать, весной траве будет трудно прорасти сквозь дернину и она взойдет неравномерно.

Последнюю прополку под деревьями и ягодными кустарниками проведите в конце месяца и оставьте сорняки тут же на месте.