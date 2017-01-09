Пенсионный фонд информирует

posted by admin on пт, 09/01/2017 - 11:14

Жители Верхневолжья выбирают ПФР
Выбор варианта пенсионного обеспечения связан с  выбором страховщика - организации, которой гражданин доверяет в управление свои пенсионные накопления  и которая при наступлении права или страхового случая будет  выплачивать средства пенсионных накоплений.
В соответствии с пенсионным законодательством  право выбора варианта пенсионного обеспечения имеют граждане,  впервые начавшие работать с 1 января 2014 года. Выбрать вариант пенсионного обеспечения они могут на протяжении 5 лет с момента первого начисления им страховых взносов. 
 Застрахованные граждане имеют право подать заявление  о смене страховщика:   о переходе (досрочном переходе) в НПФ,    о переходе (досрочном переходе) в ПФР,  о переходе (досрочном переходе) из одного НПФ в другой или направить в ПФР уведомление о замене страховщика.
 Подать заявление можно  в любом территориальном органе ПФР  вне зависимости от места жительства лично, через сайт www.gosuslugi.ru или по почте (с нотариально заверенным заявлением), а также в   многофункциональном центре по предоставлению госуслуг     не позднее 31 декабря. 
С начала 2017 года в  Тверской области  подано  282  заявления   о выборе  варианта пенсионного обеспечения.  Из них заявления о выборе НПФ составляют 4%.  Застрахованные         граждане отдали предпочтение    Пенсионному фонду Российской Федерации– 96% заявлений.
 

Мобильное приложение ПФР: 
удобно и оперативно
У Пенсионного фонда России есть мобильное приложение, которое можно установить на телефон и в любое время иметь доступ к информации о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также возможность проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на приём и заказать нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, даёт возможность  воспользоваться ключевыми функциями, представленными в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код (придумать самому) и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учётной записи на портале госуслуг. 
Получить подтвержденную учетную запись можно в ближайшей клиентской службе ПФР или другом центре обслуживания.
В дальнейшем в мобильное приложение ПФР   входить всегда можно через этот пин-код. 
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получить и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или филиал ГАУ МФЦ и предоставит возможность записаться на приём. 
Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Tags: 
пенсионный