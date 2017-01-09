Пенсионный фонд информирует

Жители Верхневолжья выбирают ПФР

Выбор варианта пенсионного обеспечения связан с выбором страховщика - организации, которой гражданин доверяет в управление свои пенсионные накопления и которая при наступлении права или страхового случая будет выплачивать средства пенсионных накоплений.

В соответствии с пенсионным законодательством право выбора варианта пенсионного обеспечения имеют граждане, впервые начавшие работать с 1 января 2014 года. Выбрать вариант пенсионного обеспечения они могут на протяжении 5 лет с момента первого начисления им страховых взносов.

Застрахованные граждане имеют право подать заявление о смене страховщика: о переходе (досрочном переходе) в НПФ, о переходе (досрочном переходе) в ПФР, о переходе (досрочном переходе) из одного НПФ в другой или направить в ПФР уведомление о замене страховщика.

Подать заявление можно в любом территориальном органе ПФР вне зависимости от места жительства лично, через сайт www.gosuslugi.ru или по почте (с нотариально заверенным заявлением), а также в многофункциональном центре по предоставлению госуслуг не позднее 31 декабря.

С начала 2017 года в Тверской области подано 282 заявления о выборе варианта пенсионного обеспечения. Из них заявления о выборе НПФ составляют 4%. Застрахованные граждане отдали предпочтение Пенсионному фонду Российской Федерации– 96% заявлений.



Мобильное приложение ПФР:

удобно и оперативно

У Пенсионного фонда России есть мобильное приложение, которое можно установить на телефон и в любое время иметь доступ к информации о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также возможность проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на приём и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, даёт возможность воспользоваться ключевыми функциями, представленными в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код (придумать самому) и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учётной записи на портале госуслуг.

Получить подтвержденную учетную запись можно в ближайшей клиентской службе ПФР или другом центре обслуживания.

В дальнейшем в мобильное приложение ПФР входить всегда можно через этот пин-код.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получить и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или филиал ГАУ МФЦ и предоставит возможность записаться на приём.

Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.