БЫТЬ ШКОЛЕ В БРУСИЛОВЕ

В микрорайоне Брусилово в Твери планируется построить школу на 1224 места

Перспективы строительства новой школы в микрорайоне Брусилово в Твери обсудили 31 августа на встрече Губернатора Игоря Рудени и старшего вице-президента АКБ «Российский капитал» Олега Бетина. Участие в разговоре также приняли заместитель Председателя Правительства региона Андрей Белоцерковский, советник Губернатора Владимир Бабичев, руководители областных министерств, представители администрации Твери.

«Для нас важно обеспечить ввод новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева подтвердила намерения поддержать регион в строительстве новых школ», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время начато строительство школы на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность». В следующем году планируется открыть в Твери школу на 1224 места, в 2019-м — ещё одну, обозначил Губернатор.

На 2018 год регион подал заявку на федеральное финансирование по этому направлению в размере 1,2 млрд рублей. По предварительным расчётам, софинансирование из областного бюджета составит порядка 190 млн рублей. По словам Олега Бетина, содействие в строительстве планирует оказать АКБ «Российский капитал».

Площадка под школу в Брусилово уже определена, проведены геологические испытания, идёт согласование технических условий и проектной документации. Подготовительные работы на месте будущего учреждения должны начаться в текущем году.

Здание будет построено по типовому проекту, который ранее был успешно реализован в ряде регионов. Он предусматривает наличие отдельных зон для начального звена, 5-11 классов, спортивного сектора и двух бассейнов.

Пресс-служба Правительства Тверской области/