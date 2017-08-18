Игорь Руденя: органы местного самоуправления и государственной власти должны работать единой командой

30 августа в Твери состоялся форум муниципальных образований региона, который объединил представителей 351 муниципалитета: районов, городских, сельских поселений и городских округов. В разговоре об актуальных направлениях развития территорий приняли участие Губернатор Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сенаторы от Тверской области в Совете Федерации РФ Владимир Лукин и Андрей Епишин, председатель Заксобрания Сергей Голубев, Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

«Форум должен дать серьёзный импульс для повышения эффективности всей системы управления Тверской области. Наша задача — сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией и перспективами экономического развития», — обозначил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: успех реализации планов по развитию области во многом зависит от эффективности руководителей на местах. На первый план выходит повышение качества управления муниципалитетами, личная ответственность глав за результаты этой работы.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что муниципальный уровень власти максимально близок к людям. Диалог, стремление получить обратную связь от граждан должны быть приоритетом работы местной власти», — отметил Владимир Васильев.

Действенный инструмент для повышения качества жизни в регионе — Программа поддержки местных инициатив. В этом году в Тверской области заявлены к реализации 245 проектов, предложенных жителями. По просьбам руководителей районов были увеличены сроки реализации инициатив, поэтому в 2018 году отбор проектов пройдёт уже в марте.

«Все начинания власти должны рассматриваться обществом. Граждане должны проявлять инициативу, чтобы регион развивался. Сегодня, когда есть финансовые средства, необходимо заниматься обустройством конкретных мест», — считает Владимир Лукин.

В ходе форума главы обращались к Губернатору с вопросами, которые необходимо решить на местах. По мнению Игоря Рудени, именно руководители должны инициировать участие районов в областных и федеральных программах. Правительство Тверской области готово оказать муниципалитетам необходимую помощь в оформлении документов и организационных мероприятиях.

В числе приоритетных направлений — создание рабочих мест во внебюджетной сфере, развитие среднего и малого бизнеса, рост промышленного и сельскохозяйственного производства, повышение качества здравоохранения и образования, обеспечение комфорта городской среды.

Особое внимание — туристической отрасли. Развитие туризма может стать инструментом по привлечению инвестиций на территории, повышению занятости и качества жизни, сохранению экологии, продвижению Верхневолжья на федеральном и региональном уровнях.

Развитие экономики региона неразрывно связано с демографическими показателями. Улучшать ситуацию в этой сфере необходимо за счёт прироста коренного населения области, акцентировал Игорь Руденя. Губернатор поручил в течение месяца создать проект программы по улучшению демографической обстановки в тверском регионе, который должен быть основан на предложениях муниципалитетов. Позитивная динамика демографической ситуации и создание новых рабочих мест будут основными показателями при оценке работы глав муниципальных образований.

«Необходимо, чтобы органы местного самоуправления и государственной власти на всех уровнях работали как единая команда. Это касается экономики, инфраструктуры, строительства и приведения в нормативное состояние дорог, социальной сферы, ЖКХ и жилищного строительства», — подвёл итоги встречи Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.