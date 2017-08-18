На заседании Правительства Тверской области обсудили готовность системы образования к новому учебному году

29 августа Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня рассмотрели готовность образовательных организаций Верхневолжья к 1 сентября. В целом подготовка к новому учебному году прошла в плановом режиме, все 1062 образовательных учреждения прошли приёмку.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что воспитание и образование молодёжи — это вопрос национальной безопасности. В этом году в нашем регионе более 222 тысяч воспитанников, учащихся и студентов образовательных учреждений — почти на 5 тысяч человек больше 2016-2017 учебного года. В частности, около 14,5 тысяч первоклассников. Это накладывает на нас дополнительную ответственность по обеспечению доступности и качества обучения», — обозначил Игорь Руденя.

На проведение ремонта, приобретение оборудования, обеспечение комплексной безопасности в организациях образования из консолидированного бюджета Тверской области было заложено свыше 1,1 млрд рублей. Из них 116,6 млн рублей направили на замену оконных блоков, ремонт санитарных комнат, спортзалов и кровель. Работы капительного характера прошли в 116 учреждениях, во всех зданиях проведён косметический ремонт. В 23 сельских школах отремонтированы спортзалы, открыты новые уличные спортплощадки, закуплен инвентарь в рамках федерального проекта «Сельский спорт».

Как отметил Губернатор, для улучшения условий обучения в небольших школах рассматривается вариант использования быстровозводимых модульных конструкций. Это, в том числе, поможет решить и проблему оборудования современных санузлов.

Продолжается создание доступной среды для комфортного пребывания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Таких ребят в детских садах, школах и организациях профобразования более 17 тысяч. В текущем году на закупку специализированного оборудования в областном бюджете было заложено 40 млн рублей.

3,3 млн рублей из региональной и федеральной казны направлено на установку «тревожных кнопок», пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, обеспечение охраны и монтаж ограждений.

«Все школы должны быть огорожены. Где-то это могут быть деревянные конструкции, где-то сетка-рабица», — сказал Игорь Руденя.

Особое внимание необходимо уделять работе по выполнению поручения Президента РФ по ликвидации второй смены в школах, подчеркнул глава региона. В настоящее время свыше 10,5 тысяч ребят посещают уроки во вторую смену. В прошлом году в школах Тверской области было введено 835 новых мест.

В 2017-м за счёт регионального бюджета 580 новых мест будут оборудованы в 12 школах Твери, Калязинского и Лихославльского районов. Кроме того, в региональном центре начато строительство новой школы-детского сада в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Завершается возведение школы на 150 учащихся и 25 детских мест в Степурино Старицкого района.

На территории Верхневолжья организован ежедневный подвоз почти 10400 учащихся, проживающих в сельской местности в 38 муниципальных образованиях. В этом году серьёзно обновлён школьный автопарк Тверской области — приобретено 48 автобусов «ПАЗ» и

«Газель».

Требует внимания вопрос обеспечения школ молодыми специалистами. В 2017 году в общеобразовательные учреждения региона пришел 141 молодой специалист. Всего в сфере образования Тверской области заняты 19690 педагогических работников, в том числе в школах — 10444 учителя.

Что касается социальной поддержки учащихся, в 2017 году из областного бюджета выделено 6 млн рублей для приобретения 4 тыс. подарочных наборов к 1 сентября для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В составе наборов — ранец и канцтовары. Все ученики начальных классов обеспечены бесплатными завтраками, учащиеся 1-11 классов, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут получать бесплатные обеды.

Пресс-служба Правительства Тверской области