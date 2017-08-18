Аграрии Тверской области получат 10 млн рублей за увеличение посевных площадей

В 2017 году из бюджета Тверской области 10 млн рублей направлено сельхозпроизводителям на возмещение части затрат, связанных с вводом в оборот земель сельхозназначения. Решение принято на заседании Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас введение в оборот земель сельхозназначения – это не только повышение объемов производимой сельхозпродукции, обеспечение животноводства качественной кормовой базой, но и рабочие места во внебюджетной сфере, социальное благополучие жителей территорий. Предоставление субсидий мотивирует интерес сельхозпроизводителей к этому вопросу», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году в регионе была проделана большая работа по увеличению посевных площадей. Прирост составил около 28 тыс. гектаров. Положительную динамику обеспечили 217 хозяйств. В лидерах – Старицкий, Торопецкий, Краснохолмский, Лихославльский, Рамешковский, Торжокский, Андреапольский районы.

Ставка субсидии – 2,5 тыс. рублей за гектар, что покрывает половину затрат на приобретение дизельного топлива для обработки полей.

Справочно: В 2017 году на поддержку аграрного сектора Верхневолжья заложено более 2,5 млрд рублей — 534,4 млн рублей из региональной казны и свыше 2 млрд рублей из федерального бюджета.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, в денежном выражении производительность АПК в 2017 году составит более 39 млрд рублей: 26,6 млрд рублей по направлению растениеводства и 12,5 млрд рублей в животноводстве.





Пресс-служба Правительства Тверской области