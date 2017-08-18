В столице региона состоялся форум муниципальных образований Тверской области

Сегодня, 30 августа, в Твери прошел форум муниципальных образований Тверской области. На площадке СК «Юбилейный» собрались представители 351 муниципалитета: районов, городских, сельских поселений и городских округов Верхневолжья. В обсуждение актуальных вопросов развития территорий приняли участие Губернатор Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сенаторы от Тверской области в Совете Федерации РФ Владимир Лукин и Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

В повестке форума – реализация Программы поддержки местных инициатив, участие муниципалитетов в других региональных и федеральных программах. Обсуждались ключевые направления работы властей всех уровней в регионе — приведение в порядок дорог, благоустройство, газификация, модернизация учреждений образования и здравоохранения, развитие малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест во внебюджетной сфере.

Игорь Руденя обозначил: на первый план выходит повышение качества управления муниципалитетами, личная ответственность глав за результаты развития территорий. При этом работа руководителей муниципальных образований должна строиться с учётом мнения населения, проживающего на данной территории.

Также приоритетом остаётся развитие сельского хозяйства, в том числе ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Ещё один ключевой вопрос — создание комфортной среды и повышение качества уровня жизни в городах и на селе.

Пресс-служба Правительства Тверской области