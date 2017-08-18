Игорь Руденя вошел в пятерку лидеров медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял четвертую строчку в медиарейтинге глав российских регионов в сфере ЖКХ по итогам июля, поднявшись сразу на 10 позиций. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

В рейтинге тверской губернатор следует за Сергеем Аксеновым (Крым), Андреем Воробьевым (Московская область) и Сергеем Собяниным (Москва).

Как отмечает «Медиалогия», одним из важнейших событий июля в сфере ЖКХ стала рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей. Глава региона проинформировал руководителя страны о социально-экономической ситуации в Тверской области. Кроме того, Игорь Руденя рассказал о подготовке к отопительному сезону, а также о модернизации котельных. Обсуждался и вопрос тарифообразования.

«Особенно важный посыл в ходе этой встречи получили жители Твери – о том, что глава государства держит на контроле решение вопроса по управлению коммунальными сетями в областном центре», – говорит Юрий Серковский, председатель Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Тверской области.

По мнению Серковского, губернатор Игорь Руденя последователен в своих планах по передаче коммунальных ресурсов в управление муниципальным властям.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. МедиаИндекс – показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR компании, бренда или персоны.



Михаил Бородов