В Тверской области принята региональная программа по формированию комфортной городской среды

На заседании Правительства Тверской области, которое 29 августа провёл Губернатор Игорь Руденя, утвердили региональную программу по формированию комфортной городской среды. Документ рассчитан на 2018-2022 годы и призван повысить качество общественного пространства в городах и посёлках Верхневолжья с населением более 1000 человек.

«Программа будет работать несколько лет. Муниципальным образованиям необходимо по максимуму участвовать в ней, это очень важно. Городская среда в Тверской области должна измениться в позитивную сторону», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что область планирует увеличивать финансирование программы, чтобы привлечь большие объёмы федеральных средств на реализацию проекта. Ожидается, что общий бюджет программы в 2018-2022 годах составит порядка 1,8 млрд рублей.

За 5 лет планируется привести в порядок 685 дворов, 90 общественных территорий и 30 парков. Согласно программе, муниципалитеты должны утвердить свои планы по благоустройству до конца текущего года.

Минимальный список работ по благоустройству дворов включает ремонт проездов, системы освещения, установку скамеек и урн для мусора. По желанию граждан дополнительно может быть проведено озеленение, оборудование детских и спортивных площадок, парковок.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят обустройство парков, скверов, бульваров, набережных, городских площадей, пляжей, детский площадок, пешеходных зон, расчистка водоёмов и родников, благоустройство пустырей, муниципальных рынков и других объектов. се работы должны быть выполнены с учётом потребностей людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Проект «Формирование комфортной городской среды» разработан на федеральном уровне в 2017 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчёркивает, что выбор и приоритетность работ по благоустройству должны определять сами жители муниципалитетов.

В этом году в проекте участвует столица Тверской области, а также Удомля, Кувшиново, Западная Двина, Спирово, Жарковский, посёлок Калашниково Лихославльского района, посёлок Великооктябрьский Фировского района, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица и Сонково.

На условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов муниципальным образованиям Тверской области направлено около 330 млн рублей. На эти средства в порядок будут приведены 138 дворовых территорий, 18 общественных территорий и 6 мест массового отдыха. В частности Твери, 77 дворов и 4 общественных пространства в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области