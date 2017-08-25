Игорь Руденя в преддверии Дня знаний наградил лучших тверских педагогов

Губернатор Игорь Руденя приветствовал делегатов конференции педагогических и руководящих работников образовательных организаций Твери, которая проходит сегодня, 29 августа. В мероприятии принимают участие педагоги тверских школ и детских садов, ветераны отрасли, молодые специалисты.

«Президент Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства. Это подчеркивает, что главными приоритетами государства являются нравственное и физическое здоровье каждого ребенка, его право расти в заботе и любви. Поэтому на первый план выходит задача создания в Тверской области современной системы образования», – обозначил Игорь Руденя.

В текущем году в Твери отремонтировано 47 школ, 19 детских садов. Особое внимание уделяется ликвидации второй смены и обеспечению доступности дошкольного образования для детей младше трех лет.

В 2017-м году за счет проведения ремонтных работ в девяти школах Твери создано 300 новых мест. В микрорайоне «Юность» началось строительство новой школы-детского сада, которая примет 560 учеников и 80 дошкольников. Основные работы должны завершиться до конца этого года. В планах ближайших лет – строительство двух школ в микрорайонах «Радужный» и «Брусилово» более чем на 1200 мест каждая.

Как сообщил Игорь Руденя, в Тверской области также планируется возродить традицию шефства предприятий над школами. Это позволит ученикам через общение со специалистами, трудовые практики ориентироваться на получение востребованных профессий.

«У ваших воспитанников должны быть стимулы жить и трудиться в Тверской области. В ближайшее время будет завершена работа над новым генеральным планом Твери, что позволит нам системно развивать областной центр, делать его современным городом», – подчеркнул Игорь Руденя и добавил, что для реализации этих планов очень важен вклад педагогов.

На мероприятии глава региона вручил региональные и федеральные награды, которых удостоены лучшие специалисты образования Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя посетил планетарий, который действует при тверском Дворце творчества детей и молодежи. В этом году планетарий отмечает 60-летие. Ежегодно его посещают около 3000 детей из районов области и соседних регионов. Губернатор также осмотрел помещения и студии ДДМ, выставку достижений учреждений образования Твери.

Справочно: Августовская педагогическая конференция является ежегодной дискуссионной площадкой для обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере образования. На конференции подводятся итоги прошедшего учебного года, определяются задачи в наступающем.

В этом году в конференции принимают участие более 350 руководителей и педагогов образовательных организаций областной столицы. Главная тема – «Муниципальная система образования Твери – пространство для образовательных возможностей и общественного диалога».



Пресс-служба Правительства Тверской области