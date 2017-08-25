Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы жителей в субботнем эфире областного телевидения

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В субботу, 2 сентября 2017 года, в 8.20 смотрите в эфире телеканала «Россия-1» (Тверь) программу «Разговор с Губернатором». Гость студии – Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя.
Глава региона ответит на вопросы журналистов телеканала, а также жителей Тверской области. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 8(4822) 32-36-91. Прием звонков – в будние дни, с 9.00 до 18.00.
Пресс-служба Правительства Тверской области