Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы жителей в субботнем эфире областного телевидения

posted by Максим Малахов on вт, 08/29/2017 - 12:55

     В субботу, 2 сентября 2017 года, в 8.20 смотрите в эфире телеканала «Россия-1» (Тверь) программу «Разговор с Губернатором». Гость студии – Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя.
         Глава региона ответит на вопросы журналистов телеканала, а также жителей Тверской области. Свои вопросы вы можете задавать по телефону  8(4822) 32-36-91. Прием звонков – в будние дни, с 9.00 до 18.00.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области