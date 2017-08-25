Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы жителей в субботнем эфире областного телевидения

В субботу, 2 сентября 2017 года, в 8.20 смотрите в эфире телеканала «Россия-1» (Тверь) программу «Разговор с Губернатором». Гость студии – Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя.

Глава региона ответит на вопросы журналистов телеканала, а также жителей Тверской области. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 8(4822) 32-36-91. Прием звонков – в будние дни, с 9.00 до 18.00.



Пресс-служба Правительства Тверской области