В Осташковском районе Тверской области приводят в порядок дороги

В 2017 году в программу дорожных работ на территории Тверской области включены подъездные пути к основным туристическим зонам. В настоящее время продолжается ремонт дорог в Осташковском районе: к Нило-Столобенской пустыни, озеру Селигер и истоку Волги.

«Наш главный приоритет — приведение дорог в нормативное состояние. Без этого невозможно развитие туризма и других ключевых отраслей экономики. До 2020 года необходимо отремонтировать большую часть региональных дорог, особенно тех, которые больше всего востребованы у населения», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

По информации дорожного фонда Тверской области, сейчас ведётся ремонт подъездов к Нило-Столобенской пустыни: автодорог «Залесье – Сорога – Ореховка – Дубровка» и «Сорога – Залучье – Светлица» общей протяженностью 20 км. Также идёт восстановление 15-километрового участка автодороги «Осташков – Волговерховье» к истоку Волги.

В текущем году будет отремонтировано ещё около 33 км региональных автодорог в направлении Селигера. Это участки дорог «Осташков – Селижарово – Ржев» (10,5 км), «Торжок – Осташков» (9,5 км) и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино (12,8 км). Подрядные организации уже приступили к выполнению работ.

Ранее, в преддверии празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, было восстановлено около 15 км дорог в этом направлении.

Кроме того, отремонтировано 13 км улично-дорожной сети Осташкова. В таких объёмах дорожные работы в городе не проводились на протяжении многих лет. Финансирование из областного бюджета составило 53 млн рублей.

Справочно: Всего в Тверской области в этом году планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Верхневолжья в 2017-м составляет более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.



Пресс-служба Правительства Тверской области