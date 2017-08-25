Жители Кимрского района Тверской области выразили благодарность за ремонт дороги

В Кимрском районе Тверской области отремонтирована автодорога «Титово – Белый Городок – Приволжский». Дорога является социально значимой, она связывает два самых крупных населенных пункта района с Кимрами, а также обеспечивает выход на Тверь и Москву.

«Мы привлекли достаточно серьезные деньги, они должны быть конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов. Наша задача в этом году – заложить начало качественному процессу ремонта областных трасс», –обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году за счет средств, предусмотренных на содержание, было восстановлено 9,3 тыс. квадратных метров изношенных слоев автодороги. Работы велись на наиболее проблемных участках. Жители поселков Белый Городок и Приволжский поблагодарили Правительство Тверской области за долгожданный ремонт.

«Выражаем благодарность за то, что наши обращения по поводу критического состояния дороги были услышаны», – отмечено в письме жителей. Подписи под обращением поставили около 100 человек.

В рамках контракта на содержание в Кимрском районе были проведены работы по восстановлению изношенных слоев еще трех автодорог: «Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино», «Дубна – Кимры – Горицы» и «Тверь – Рождествено – з-д 1 Мая – Ильинское».

Справочно: Всего в текущем году на территории Верхневолжья планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

В регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. Они разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм. Установлены требования к качеству материалов: это должен быть высокопрочный гранитный щебень, используемый на федеральных магистралях, песок и асфальтобетонная смесь. Стандарты предусматривают применение при ремонте новых технологий, в частности, холодную регенерацию.

Пресс-служба Правительства Тверской области