Губернатор Игорь Руденя поздравил Виктора Христенко с юбилеем

28 августа, Губернатор Игорь Руденя поздравил с 60-летием председателя Совета Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря Виктора Христенко, который вместе с главой региона в Старице принял участие в торжествах в честь православного праздника Успение Пресвятой Богородицы.

В рамках торжеств состоялась церемония присвоения Виктору Христенко звания почетного гражданина Старицы и Старицкого района. «Ваша государственная и общественная деятельность является для нас примером, как должен трудиться, мыслить и работать каждый правильный руководитель и гражданин», – обратился Игорь Руденя к Виктору Христенко.

Председателя Совета Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря также поздравили Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев, юные участники праздника, которые занимаются в духовном центре при монастыре в рамках программы Фонда «Дети Старицы». Ребята подарили Виктору Христенко икону, написанную воспитанниками творческой студии, и 10-томник произведений А.С. Пушкина 1957 года издания.

Справочно: Виктор Христенко родился в 1957 году в Челябинске. Окончил Челябинский политехнический институт, аспирантуру при Московском институте управления, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Являлся депутатом Челябинского городского совета народных депутатов, заместителем главы администрации Челябинской области. В 1997 году назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Челябинской области.

В 1997-1998 годах – заместитель Министра финансов Российской Федерации. С 1998 года занимал должности первого заместителя Министра финансов РФ, заместителя Председателя Правительства РФ, первого заместителя Председателя Правительства РФ. В 2004 году назначен Министром промышленности и энергетики Российской Федерации, в 2008-м – Министром промышленности и торговли РФ. С 2012 по 2016 годы являлся председателем Евразийской экономической комиссии.

В 2001 году по инициативе Виктора Христенко создан Фонд возрождения Свято-Успенского монастыря, который занимается восстановлением обители.

Среди наград Виктора Христенко – Орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Почёта, Благодарность Президента Российской Федерации, Медаль П. А. Столыпина I степени, Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза», Орден преподобного Сергия Радонежского I степени, Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области