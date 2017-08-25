В деревне Паньково Тверской области отремонтирован водопровод

В деревне Паньково Старицкого района Тверской области проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 550 метров. Работы выполнены благодаря реализации Программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

«Отрасль ЖКХ всегда требует адресных решений. Такие решения способны создать востребованную инфраструктуру, которая может качественно изменить уровень жизни людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Водопровод в Панькове был проведен в 1980 году. За это время сети износились, что сказывалось на качестве водоснабжения. Исправить ситуацию помогло участие в ППМИ. На проведение работ из областного бюджета была выделена субсидия в размере 445 тыс. рублей, более 100 тыс. рублей предоставлены местным бюджетом, еще более 100 тыс. рублей собрали жители.

Ремонт водопровода позволит улучшить качество воды в деревне и, соответственно, повысить уровень жизни местного населения, численность которого более 380 человек. Также здесь расположены школа, два магазина, почта, кабинет врача общей практики, библиотека, дом культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области