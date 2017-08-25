Тверская область примет чемпионат мира по рыболовному спорту

С 31 августа по 3 сентября в Конаково Тверской области, на территории Иваньковского водохранилища, состоится чемпионат мира по рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом с лодок». Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 250 рыбаков из 17 стран.

«Россия во второй раз принимает эти статусные, зрелищные состязания. Важно, что местом их проведения стал тверской регион, который славится уникальными водными ресурсами. На территории нашего края расположено более 900 рек, 1769 озер и 5 крупных водохранилищ. Здесь начинается великая русская река Волга. Все это создает благоприятные условия для спортивного и любительского рыболовства», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году Тверская область приняла участников ещё одного крупного события — всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», организованного при поддержке Правительства Тверской области. В конце февраля на лёд Иваньковского водохранилища вышли более 5 тысяч рыбаков. Попробовать свои силы в рыболовном деле мог бесплатно любой желающий.

Соревнования стали большим праздником не только для рыбаков, но и для всех гостей. На берегу работали концертная и анимационная площадки, шли масленичные гуляния, гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и народных играх, бесплатно попробовать блины, чай и уху. Кроме того, участники «Народной рыбалки» увидели вертолётное шоу, показательные выступления по сноу-кайтингу и заезды на снегоходах.

Оргкомитетом «Народной рыбалки» принято решение, что с 2017 года соревнования будут регулярно проходить в Конаковском районе.

Справочно: Отдых на воде входит в число основных направлений туризма, которые планируется развивать на территории Верхневолжья. В водоёмах региона насчитывается более 30 видов рыб. Зимой хорошо ловятся щука, окунь, судак, лещ, плотва, в весенне-летний сезон — любые виды.

Для удобства туристов региональное Министерство туризма планирует выпустить путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области» в печатном и электронном виде.



Пресс-служба Правительства Тверской области