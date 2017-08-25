Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов АО «Газпром газораспределение Тверь» с 60-летием предприятия

Сегодня, 24 августа, в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня основания АО «Газпром газораспределение Тверь». В нем приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители, сотрудники и ветераны компании, представители законодательной власти региона, другие почетные гости.

«Сегодня Президент России Владимир Путин ставит перед нами серьёзные и по масштабу, и по сложности задачи. Это развитие экономики, повышение качества жизни населения. Их решение во многом зависит от темпов газификации региона. Газпром и его структуры являются стратегическими партнёрами Правительства области», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поздравил генерального директора АО «Газпром газораспределение Тверь» Сергея Тарасова и весь двухтысячный коллектив с юбилеем организации, отметив их высокий профессионализм и умение решать самые сложные задачи.

C конца 50-х по начало 90-х годов прошлого века работники предприятия обеспечили масштабную газификацию области. Они заложили основу надёжной и безопасной работы всего газового хозяйства региона, которое в 1970-х годах вошло в число лучших в стране. Это дало возможности для развития в регионе промышленности и сельского хозяйства, строительства новых предприятий, больниц и школ, детских садов и жилых домов. На этом прочном фундаменте Тверская область продолжает развиваться и сегодня.

Сейчас «Газпром газораспределение Тверь» обеспечивает

эксплуатацию 9 тыс. км газовых сетей. В планах Правительства региона – увеличить их протяженность. В частности, задача на ближайшие пять лет – ускорить темпы газификации региона, строительство газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, а также газификация северо-восточных районов области.

Губернатор поблагодарил ветеранов и весь коллектив акционерного общества за труд на благо Тверской области и её жителей и вручил газовикам заслуженные награды.

Справочно: В текущем году принята программа газификации региона на 2017 – 2021-й годы. Объём её финансирования составляет около 2,2 млрд рублей. Это позволит построить порядка 186 км газопроводов-отводов, около 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов.

По итогам реализации программы голубое топливо будет подведено в 41 населённый пункт, что позволит создать условия для дальнейшей газификации более 25 тыс. домовладений и квартир, в которых проживают более 60 тысяч жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.