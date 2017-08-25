К БАТЮШКЕ НА ЮБИЛЕЙ

На воскресной утренней службе в Ильинском храме села Селихова было многолюднее, чем обычно. Не каждую неделю служить в храм приезжает сам митрополит Тверской и Кашинский Виктор. А приехал он по значимому поводу – в этот день настоятелю храма и самого многочисленного в районе прихода, отцу Виктору Гурову исполнилось семьдесят. По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в завершении литургии митрополит Тверской и Кашинский Виктор вручил протоиерею Виктору медаль равноапостольного князя Владимира.

Поздравить батюшку приехали сотни прихожан и десятки почетных гостей, которых не часто увидишь вместе на любом мирском празднике или мероприятии. И глядя на отца Виктора, нам ну никак не верилось, что ему столько лет. Пенсионерки шутливо спрашивали у батюшки рецепт молодильных яблочек, а он отшучивался и был, кажется, немного смущен, словно и не ожидал такого внимания к своей персоне. Хотя стоит понимать, что глава прихода – личность всегда популярная, и друзей у него много. У журналистов тоже много друзей, но наше дело - сугубо мирское, суетное, где-то даже сиюминутное. А у священников – долг и служба, духовность и благие дела. Вот и тянутся к ним люди ищущие, люди неравнодушные, люди одухотворенные.

Помимо забот окормляющих, есть у батюшки и заботы педагогические – долгое время он руководит детско-юношеским центом «Новая Корчева». И после длительной трехчасовой службы всем друзьям, пришедшим поздравить протоиерея Виктора Гурова, был показан концерт коллективов центра. Казаки, девушки из «Глории» и многое другое, что так знакомо нам всем. На улице всех желающих кормили вкуснейшей ухой и гречневой кашей, и поразительно сладким морсом с пирогом. На праздничных столах – все рыбное, так как шел Петров пост.

А друзей действительно было очень много. Разумеется, приехали поздравить отца Виктора и глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА с главой администрации Конаковского района Олегом ЛОБАНОВСКИМ. А заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина вручила подарок и поздравительный адрес. Вручили подарки и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова со своим заместителем Светланой Клюшановой. А какие подарки и какие слова говорили педагоги «Новой Корчевы»! Всех поразили конаковские казаки, которые подарили отцу Виктору настоящую казацкую шашку! И по заведенному правилу батюшка выпил чарку с лезвия шашки под одобрительные возгласы «Любо! Любо!»…

«Заря» еще раз присоединяется ко всем поздравлениям и желает отцу Виктору, давнему другу редакции и регулярному, хотя и не частому внештатному автору, всего самого хорошего! Светите и дальше, грейте души своим теплом! Знайте – люди вас очень любят!

Максим МАЛАХОВ, главный редактор АНО «Редакция газеты «Заря».

СВЯЩЕННИКОМ НУЖНО ПРОСТО БЫТЬ. ВСЕГДА.

Имя протоиерея, настоятеля Ильинского храма села Селихова, директора детско-юношеского центра «Новая Корчева» Виктора Павловича Гурова известно практически всем. Прихожане храма, воспитанники центра, многочисленные друзья, коллеги. Наверное, поэтому в день празднования юбилея в храме было так многолюдно.

- Я долго думал, отмечать юбилей или нет, а потом решил - буду и сделаю праздник для людей, - сказал батюшка.

Виктор Павлович Гуров, настоятель Ильинского храма села Селихова, как сам говорит, родился в простой советской семье, в станице Вешенская Ростовской области. Отец, Павел Михайлович, работать начал еще мальчишкой, семья была бедная, и работать, чтобы просто выжить, было само собой разумеющееся. Как и все молодые ребята, в числе первых добровольцев ушел на фронт. В 1943 году получил тяжелое ранение в боях под Старой Русой, пришлось ампутировать руку. Как выжил в том бою, не знал и сам. А осколки из спины выходили еще много лет. Вернулся в родную станицу и стал лучшим мастером в любом деле.

- Отец очень умелый был, несмотря на отстутсвие одной руки, мог и обувь сшить, и телегу починить, и в поле работать, а потом и машину научился водить, - вспоминает отец Виктор.

Мать, Мария Андреевна, помогала мужу во всем. Трудно было, и в войну, и после войны всем советским людям. Вот только традиции казачества в этой семье никогда не забывали. «Казаки – это одно, а люди - это совсем другое» - так непонятно для ребенка характеризовала казаков Мария Андреевна, потомственная казачка, внучатая племянница одной из наиболее интересных фигур Отечественной войны 1812 года, Матвея Платова, атамана войска донских казаков….

А еще отличительной чертой этой семьи была любовь к песням, казачьим особенно.

-У мамы было необычайно красивое сопрано, хоть она и никогда нигде специально не обучалась, вместе с отцом они много пели и дома за столом, а в созданном по инициативе Шолохова казачьем хоре он 18 лет был запевалой, - говорит Виктор Гуров. Их вовлечение в казачью культуру было именно через пение.

В 1950-х семья уехала в Казахстан, по семейным обстоятельствам, а вернулись в родную станицу уже в 60-х годах.

Виктор Гуров рано стал самостоятельным. После окончания 8 класса поступил в Гурьевский морской рыбопромышленный техникум. Стал работать в филиале рыбопромышленного института. Здесь же, в Казахстане, познакомился со своей женой, в будущем матушкой Людмилой. Переехали в Сибирь, где Виктор Гуров окончил Красноярский педагогический институт по специальности «биология». О матушке Людмиле хочется рассказать отдельно. Окончив Иркутский университет по специальности гидробиолог практически всегда работала по специальности. Защитила диссертацию и стала кандидатом биологических наук.

- Такие работы и сегодня мало кто делает, - с гордостью за спутницу жизни говорит отец Виктор. - Ее труды сегодня находятся, в том числе, и в одном из престижнейших хранилищ в США.

Вот такая она нынешняя матушка Людмила!

А потом, семья переехала в Конаково. Жену пригласили на должность заведующей лабораторией, Виктору Павловичу предложили место научного сотрудника. Так прошло 17 лет…

Господь привел

- Наверное, большинство из нас, в священном сане находящихся, на вопрос: «Как ты стал священником?» ответят неопределенным «Господь привел». Вот только неопределенность эта лишь у вопрошающего, а для нас это абсолютная уверенность. Ведь случайностей не бывает, и когда начинаешь составлять лесенку событий, становится абсолютно понятным, что тебя вели к нынешнему служению… Поэтому и ответ такой: «Господь привел», - говорит отец Виктор. – События эти вспомнить можно, но не все. Началось, наверное, все еще в Сибири, когда я учился в институте. Я тогда сам себе задал вопрос. Есть культура, гуманизм, другие общеизвестные вещи. Есть правила, прописанные в законе. Исполняй их и живи спокойно. Есть правила дорожного движения. Исполняй их и живи спокойно. Есть 10 заповедей. Исполняй их и живи спокойно. Человек, который живёт только ради живота, плоти своей, что он получит, к чему придёт? Это как остовой хребет у любого млекопитающего – если есть основа, на этой основе все и произрастает. А основа – это основа православия. Есть люди, которые живут воцерковленными, есть люди, которые говорят, что они православные, а живут не по христиански. Я, сравнивая себя с другими людьми задал себе вопрос: – если я поступаю по-христиански, почему я не хожу в церковь? Наверное, это и было первым звоночком. В 80-х годах мама одного из моих тогдашних коллег всегда, когда я приходил в гости, говорила: «Батюшка, благословите!». Я отвечал, вы что-то путаете, я не батюшка и никакого отношения к церкви не имею…… Оказались ее слова пророческими, – улыбается отец Виктор.

К церкви Виктора Гурова вела еще и семейная история. Среди его родственников по материнской линии было много священников, правда, узнал он об этом только, когда уже сам стал священнослужителем...

Дорога стала прямой с момента знакомства с протоиереем Борисом Ничипоровым.

- Детско-юношеский центр образовался из хора девочек воскресной школы в 1989 году. Когда отец Борис Ничипоров только начинал организовывать центр, в 1992 году, я пришел на родительское собрание, и он стал приглашать родителей к сотрудничеству. Я подошел, сказал, что у меня педагогическое образование и если я могу быть чем-нибудь полезен, я готов. Первое время я на добровольных началах работал как педагог-организатор, а потом, когда центр был создан, началась интенсивная работа. Мы работали вместе с отцом Александром Антоновым и отцом Вадимом Махновским, под началом основателя центра отца Бориса. Только за один год в центре стали заниматься более 100 детей. Под его руководством центр стал расти и развивался, появлялись все новые направления, улучшалась материальная база. Удалось привлечь замечательных, увлеченных своим делом преподавателей, которые с любовью относятся к своим ученикам и передают все свои знания, – вспоминает Виктор Гуров.

А потом был разговор с отцом Борисом, который спросил Виктора Гурова, не хочет ли он посвятить свою жизнь священнической работе.

- Я подумал, съездил к духовнику, затем было обращение к Владыке, тогда Архиепископу Тверскому и Кашинскому Виктору, и после прохождения сорокоуста я стал священником. Для жены сначала было сюрпризом, что вот я, научный сотрудник, иду в священники, но позднее она приняла это через Божью Благодать, - поделился отец Виктор. - В следующем году исполнится 25 лет, как я служу в Ильинском храме, вот такая дорога была у меня к Богу …..

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор - частый гость и в Ильинском храме, и в центре «Новая Корчева». 1 сентября все педагоги, воспитанники и родители вновь его ждут, чтобы получить благословение от Владыки на новый учебный год.

Священник, наставник, учитель, хозяйственник

24 декабря 2003 года отца Бориса Ничипорова не стало. В 2004 году центр возглавил протоиерей Ильинской церкви села Селихова Виктор Павлович Гуров. Его заботами продолжается развитие материально-технической базы и всех направлений деятельности «Новой Корчевы». Детско-юношеский центр сегодня – это учреждение дополнительного образования, в котором около 800 детей обучаются игре на музыкальных инструментах, хоровому пению, театральному искусству, декоративно-прикладному творчеству, постигают основы компьютерной грамотности, приобщаются к казачьим традициям и православным духовно-нравственным ценностям. Два главных направления образования в центре – музыка и декоративно-прикладное творчество – выросли в Детскую хоровую школу-студию и Дом народного творчества.

За годы работы преподаватели центра открыли много талантов, воспитали тысячи прекрасных музыкантов, певцов и художников. Преподаватели ДЮЦ «Новая Корчева» для многих детей огромный и разнообразный мир творчества, сумели подобрать занятие по душе каждому ребёнку, разглядеть в маленьком человеке ростки таланта. Очень ценно, что педагоги центра не только обучают детей музыке, пению и разным видам народного творчества, но и воспитывают в них православную культуру.

И каждый из педагогов, родителей и учащихся с уверенностью может сказать: за нашим батюшкой – как за каменной стеной. И в день юбилея подарили имениннику композицию, специально подготовленную и исполненную двумя сводными хорами девушек «Наш батюшка». Все присутствовавшие в зале аплодировали стоя, а юбиляр смущенно улыбался, не привык он думать о себе, вся его жизнь и работа - служение Богу и помощь людям:

- В жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает особенно остро чувствовать необратимость и скоротечность времени. Но на то, что человек может и хочет сделать во славу Божию и ради людей, Бог ему время даст обязательно - вот так и надо жить!

Ольга ГЛОТОВА.