БЕГ – ЭТО ЖИЗНЬ



В конце прошлой недели у известного спортсмена нашего района, председателя Конаковского клуба любителей бега «Марафонец» Анатолия Аввакумовича Афоненко был юбилей. В честь этого события в субботу в Конаковском бору проведен легкоатлетический пробег. На старт вышло примерно 70 спортсменов (практически по числу лет юбиляра), причем участие приняли не только конаковцы, но и спортсмены из других городов.

Анатолий Афоненко наш, тверской. Он родился в 1947 году в Кесовой Горе, а когда был школьником, семья переехала в Калязин. Окончил там восьмилетку и поступил в училище на электрика. Перед армией работал по специальности в Нелидовском районе. Затем – годы службы в Москве. После армии приехал учиться в Ленинград, там и получил высшее образование. Учился в Северо-Западном политехническом институте, специальность по диплому – «инженер-электромеханик».

В Конаково наш герой приехал уже будучи семейным человеком. Было это в 1979 году. Работал на заводе стальных конструкций, на Конаковском фаянсовом заводе, на заводе «Микроприбор». В 90-е с единомышленниками создал фирму «Приз», которую и возглавлял до ухода на пенсию. Есть двое взрослых детей, которые также увлекаются бегом. Мы спросили у юбиляра, как пришло увлечение спортом, и как начинался «Марафонец».

- Спортом я активно занимался еще со школы. В училище играл в футбол. Но основной задел был сделан во время службы в войсках министерства охраны общественного порядка. Там научился неплохо бегать на лыжах. Клуб любителей бега (КЛБ) «Марафонец» мы организовали вместе с Александром Кузнецовым, Владимиром Рыбаковым и Александром Степановым в начале 80-х. Тогда как раз по стране пошла волна создания КЛБ, пропагандирующих и продвигающих здоровый образ жизни. Это было настоящее народное массовое движение. Нам уже 35 лет, в конце нулевых мы наконец-то зарегистрировались официально и стали входить в Российскую систему КЛБ…

Сегодня в клуб ходят и совсем юные спортсмены, и люди средних лет, и умудренные опытом ветераны. Активистов по-прежнему не так много, примерно 15 человек, участвующих во всех соревнованиях по России и даже регулярно выезжающих за рубеж. Разумеется, все члены КЛБ, исходя из названия, не раз преодолели марафонскую дистанцию. В Конаковском районе они являются единственными популяризаторами марафонского движения.

А несколько лет назад спортсмены КЛБ «Марафонец» освоили и триатлон. Это принесло свои плоды – сегодня у нас в районе три триатлониста со статусом «Iron Man» и один – «Big Man». В свете всех этих достижений, Анатолий Аввакумович особенно отмечает таких своих единомышленников, как А.Степанов, Е.Афоненко, Н.Костенко, семьи Орловых, Муравьевых и многих других.

Сегодня А.А.Афоненко также отвечает за направление легкой атлетике и в ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, где он с самого учреждения школы является ее тренером. Соревнования, организованные «Марафонцем» и «Олимпом», неизменно собирают десятки спортсменов разных возрастов. Только от «Марафонца» могут участвовать по 30-40 человек, а если прибавить школьников из «Олимпа» да пригласить друзей из других городов – то и сотню можно собрать. Для самодеятельного спортивного движения, где никто не бегает, что называется «из-под палки», это довольно неплохо.

Ну а субботние соревнования, стартовавшие у сторожки наших легкоатлетов, у шлагбаума въезда в Конаковский бор, прошли на двух дистанциях – 4200 метров (тут было две возрастные категории: 18- и 18+) и на полумарафонской 21 километр (6 возрастных категорий мужчин и 6 – женщин). Старт был дан общий. Бегуны с черными номерами бежали по короткой дистанции, с красными - по длинной. Соревнования были организованы на хорошем уровне, для «полумарафонцев» стоял стол с питьем, работали волонтеры из числа юных легкоатлетов. Перед стартом с теплыми поздравлениями в адрес Анатолия Афоненко выступил Сергей Салдин, директор ДЮСШ «Олимп», а также спортсмены, приехавшие из многих городов и областей. Несмотря на пробег в 30-ти градусную жару, люди отзывались о прекрасных видах Конаковского бора, а праздничное настроение помогало преодолевать тяжёлые километры. Впервые пробежали 21-километровую дистанцию Сергей Храмов, Дмитрий Сальников, а также тренер по лыжным гонкам ДЮСШ «Олимп» Наталья Муравьёва, которая в своей группе заняла 2 место. На 21-километровке показали себя и юные воспитанницы ДЮСШ «Олимп» Полина Муравьёва (1 место), Алена Стребелева (2 место) и Светлана Орлова (3 место). В абсолютном зачете у женщин первой стала Анна Черепанова, второй - Марина Иванюшенкова (Зеленоград). У мужчин первым стал Владимир Красков, вторым – Вячеслав Пестриков. На дистанции 4,2 километра с большим отрывом от всех победил 16-летний Айдар Исхаков с результатом 13,59.

Наталья МУРАВЬЕВА, тренер по лыжам ДЮСШ «Олимп», руководитель МЦТ ВФСК ГТО в Конаковском районе:

- Для меня дистанция в 21 километр бегом – тоже первый опыт. На лыжах-то мы бегаем и больше, по 40 километров бывают дистанции. Но когда бежишь ножками, ощущения несколько отличаются. Мне этот опыт понравился и, думаю, когда-то я пробегу и полную марафонскую дистанцию…

Алена СТРЕБЕЛЕВА (16 лет):

- Я сама лыжница, долгое время занималась в нашей ДЮСШ, но мне нравится участвовать и в легкоатлетических забегах. На 21 километр бегу впервые, так как участвовать можно с 16 лет. Такие забеги дают ценный опыт и помогают в дальнейшем. Я поступила в училище физической культуры в Торжке и хочу стать преподавателем физкультуры, поэтому мне такие испытания нужны.

Сергей САЛДИН, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района:

- Я тоже решил принять участие в забеге, потому что хочется быть со всеми на одной волне и показывать вместе с Анатолием Аввакумычем, нашим дорогим юбиляром, пример другим руководителям. Спорт - это здорово и нельзя в наше время пренебрегать своим здоровьем и своей физической формой…



Подготовил

Максим МАЛАХОВ.