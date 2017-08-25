В День Государственного флага

22 августа волонтеры молодежного центра «Иволга» провели акцию «Российская ленточка», посвященную одному из главных символов нашей страны – Государственному флагу.

По словам директора центра Н.А.Ризаевой, подобные акции в честь этого праздника в том или ином формате проводятся ежегодно. На этот раз в ходе акции ребята под руководством Натальи Алексеевны проводили анкетирование, рассказывали о том, что означает российский триколор, раздавали ленточки и помогали закрепить их на одежде.

Первыми участниками акции стали сотрудники администрации Конаковского района, при всей своей занятости они с готовностью уделили немного времени, чтобы ответить на вопросы анкеты и прикрепить ленточки в знак солидарности. Затем акция переместилась в Конаковскую межпоселенческую центральную библиотеку, в ней участвовали библиотекари, читатели, а также хористы кадетского казачьего клуба «Станица» ДЮЦ «Новая Корчева», пришедшие на экскурсию в музей фаянса. Юные кадеты проявили хорошие знания символики триколора, как оказалось, с утра педагоги ДЮЦ уже беседовали с ними на эту тему.

Далее волонтеры «Иволги» вышли на центральную площадь города, где привлекли к участию в акции всех желающих. По информации организаторов, участниками акции «Российская ленточка» стали более 700 конаковцев.