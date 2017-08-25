МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Работа в поселениях продолжается



В минувшую пятницу состоялась рабочая поездка главы администрации Конаковского района Олега Лобановского в поселок Новозавидовский.

Во встрече также приняли участие его заместители: Наталья Василенко - заместитель по экономике и финансам, Владимир Шор - заместитель по развитию, Аггюль Бородина - заместитель по социальной политике и Дмитрий Брехов - исполняющий обязанности 1-ого заместителя главы администрации Конаковского района.

Встреча началась с совещания в администрации городского поселения поселок Новозавидовский, в котором приняли участие глава и депутаты поселения. В ходе совещания обсудили основные проблемы, которые есть в поселении на сегодняшний день. Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону и к началу учебного года.

Затем Олег Лобановский, Аггюль Бородина и Наталья Василенко проверили готовность школ и детских садов к новому учебному году. И здесь нужно отметить, что при одинаковом финансировании, внешний вид учреждений кардинально отличается, что свидетельствует о разном отношении руководителей и коллектива к своему делу. В ходе проверки учреждений были выявлены основные проблемы, которые на следующий год постараются устранить. Руководителям школ и садов было рекомендовано подготавливать проекты на ремонтные работы, чтобы в следующем году, они смогли принять участие в программах софинансирования.

В это время Владимир Шор, Дмитрий Брехов и депутаты обсудили вопросы, связанные со сферой ЖКХ и земельными отношениями.



Слово главе__интервью



На этой неделе нашим собеседником стал глава городского поселения поселок Новозавидовский Александр Петрович Коршев.

- Александр Петрович, сколько времени вы работаете главой администрации, и что удалось реализовать за это время?

- В должности руководителя администрации городского поселения поселка Новозавидовский работаю с 19.04.2015 года, а с 20.10.2015 - и вовсе стал занимать должность главы поселения, одновременно возглавляя местную администрацию.

За это время удалось сдвинуть с «мертвой точки» вопрос капитального ремонта дорог по улицам: Первомайская, переулок Первомайский, Советская, Победы и Южная. А также с помощью консолидации сил общественности и власти положено начало ремонта нашего Новозавидовского Дома культуры. Не так масштабно, как хотелось бы, популяризируем спорт: устанавливаем современные плоскостные сооружения, воркауты и уличные тренажеры.

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

- Население Новозавидовского чуть больше 7200 человек, проживающих в 5 населенных пунктах. В летний период численность населения возрастает примерно втрое, т.к. в состав муниципального образования входит еще и 6 садовых некоммерческих товариществ, 2 загородных коттеджных поселка и водно-моторный потребительский кооператив «Глобус».

Промышленность поселения представлена такими организациями как: АО «Завидовский экспериментально-механический завод», АО «Фетровая фабрика», ООО «Вино-Гранде» (винный завод), ООО «Авторос» (производство и продажа эксклюзивных вездеходов), ООО «Винтаж». Все перечисленные производства - наша гордость!

- Какие наиболее острые проблемы есть в поселении?

- Проблема, которая волнует всех жителей — плачевное состояние Новозавидовской больницы. А также аварийный и ветхий жилой фонд. На территории поселения насчитывается более 10 бараков, в которых проживает около 130 человек, из благоустройства которых присутствует только электроснабжение.

- Что делается для решения этих проблем?

- Что касается больницы, то этот вопрос был вынесен на уровень губернатора нашей общественностью. Население и органы управления неоднократно писали и посещали приемы высших должностных лиц власти региона. Однако четкой позиции до настоящего момента не было высказано. Чтобы решить вторую проблему, мы подготавливаем документацию на получение субсидии для строительства жилых помещений под переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. А также заключен инвестиционный контракт на застройку мкр. Северный п. Новозавидовский среднеэтажными жилыми домами, в которых предусмотрено выделение жилых помещений для наших малоимущих семей.

-Что положительного удалось сделать за 2017 год?

- На территорию поселения пришли три управляющих организации частной формы собственности, которые увели почти весь жилищный фонд из банкротного МУПа. Как никогда активно выполняется капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения.

Хотел бы отметить, что администрация Конаковского района и глава Конаковского района никогда не остаются равнодушными к нашей беде или победе. Если ледяной дождь рвет провода в нашем поселении или «нависает» угроза срыва отопительного сезона, то наши районные коллеги оказывают всевозможную помощь. В 2016 году, не без поддержки района, мы вошли в программу ППМИ по двум объектам одновременно. А в этом году администрация района предоставляет нам межбюджетный трансферт на финансовое оздоровление бюджета поселения в размере 1300000 рублей. При такой поддержке районных властей, активности общественности и собственными усилиями, я надеюсь, в скором будущем нам удастся решить все проблемы в поселении.



С днем рождения, Вахонино!



19 августа жители Вахонинского сельского поселения отметили день рождения.

Праздничные мероприятия прошли на площади перед администрацией. Поздравить Вахонино с днём рождения пришли не только местные жители, но и гости, среди которых и руководство района: глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. С пожеланиями добра, успехов, благополучия и процветания они вручили памятный подарок.

В программе мероприятия были выступления детских коллективов, песни, танцы. И по традиции наградили особо отличившихся граждан поселения: учителей, школьников, рабочих и активистов. А завершился праздник красивейшим салютом.

Представители Конаковского района приняли

участие в Форуме сельской молодежи

18 августа в Торжокском районе Тверской области состоялся II Форум сельской молодёжи Центрального федерального округа, организованный региональным правительством.

В этом году он был посвящён работе молодых врачей и педагогов на селе и собрал порядка 150 участников из 15 регионов ЦФО. На торжественной церемонии открытия форума в Мирновской средней школе им. А.А.Воскресенского участников приветствовали Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, губернатор Игорь Руденя и председатель комитета по делам молодежи Тверской области Вадим Степанов.

Конаковский район на Форуме представили: Ирина Канукова - главный специалист отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района; Денис Клементьев - председатель молодежного совета при главе Конаковского района; Михаил Кожехов - директор МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора; Екатерина Кононенко - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Завидово; Олеся Морозова - воспитатель МБДОУ детский сад д.Старое Мелково; Полина Синицена — учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 п.Новозавидовский.

В центре внимания Форума сельской молодёжи 2017 года — реализация молодёжных инициатив в сфере развития системы образования и здравоохранения в сельской местности. Участники обсудили вопросы участия молодёжи в социальном преобразовании села; внедрения инноваций в работу здравоохранения и образования на селе; оснащения медучреждений новой техникой и проходимым транспортом; популяризации здорового образа жизни; а также роль молодых кадров в работе органов местного самоуправления.

В ходе дискуссии прозвучало немало интересных предложений, реализация которых позволит селу стать территорией социального развития и реализации идей молодежи. Своими впечатлениями поделилась Ирина Канукова:

- Форум стал отличной площадкой для молодежи, на которой можно было обсудить развитие социальной сферы села, повышение привлекательности сельских территорий, поделиться личным опытом и получить полезные советы коллег для реализации различных инициатив в своем районе. Форум был подготовленным, организованным, интересным и насыщенным по своей программе, в зале царила приятная атмосфера. Наши участники получили большой заряд положительных эмоций, познакомились с молодыми специалистами из разных регионов.



К новому учебному году готовы

В Конаковском районе завершилась приемка образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году. В результате было проверено 63 образовательных учреждения, среди которых: 30 школ, 26 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. В этом году из бюджета Конаковского района было выделено 23 167 506 рублей на подготовку учебных заведений и выполнение ремонтных работ.

Все ремонтные работы были выполнены на основании проектов, подготовленных проектной организацией. В 2017 году было заказано 18 проектов общей стоимостью 2 223 646 рублей.

О проведенных работах рассказала начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова:

- Стоит отметить, что в этом году свои коррективы в выполнение ремонтных работ внесли погодные условия: наиболее острой проблемой оказалось протекание крыш в образовательных учреждениях. Понимая масштаб ущерба, который мог бы быть нанесен из-за игнорирования этой проблемы, было принято решение провести капитальный ремонт кровель. Были выполнены проекты замены кровельного покрытия в следующих учреждениях: МБОУ СОШ № 1 п.Редкино, МБОУ СОШ с.Селихово, МБДОУ детский сад № 1 с.Дмитрова Гора, МБДОУ детский сад № 1 д.Вахонино, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, частично в МБОУ СОШ № 2 п.Редкино.

Еще одной из проблем стало проведение аварийных ремонтных работ, которые были проведены в 29 образовательных учреждениях. В большинстве своем это ремонт ливнестоков, сантехники и электрики, на общую сумму - 3 703 789 рублей.

В этом году наш район участвовал в двух программах софинансирования: «Сельский спорт» и «Доступная среда».

По программе «Сельский спорт» проводился ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ д. Вахонино на сумму 2 392 033 рублей, 1 миллион из которых - областные средства, доля из бюджета Конаковского района составила 1 392 033 рублей.

Программа «Доступная среда» реализуется в МБДОУ ДС № 6 г.Конаково, общая сумма выделенных средств – 3 777 002 рублей, из которых: средства из федерального бюджета – 2 141 700 рублей, из регионального - 713 900 рублей, из местного – 921 400 рублей.

Также Ольга Юрьевна рассказала, что помимо внеплановых работ были проведены и запланированные: ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, ремонт спортивного зала, а также потолков актового зала в МБОУ СОШ № 3 г.Конаково.

Важно отметить, что, несмотря на то, что все образовательные учреждения допущены к работе, был выявлен и ряд проблем: устаревшая мебель, протекание крыш, обветшавшая система трубопроводов, которые руководство района постарается решить. В результате проверок всем руководителям образовательных учреждений было рекомендовано подготавливать проекты ремонтных работ, чтобы в следующем году успешно вступить в программу софинансирования, и уже в новый учебный год войти без технических неудобств.

В целом результат приемки положительный. На лицо, что большинство руководителей добросовестно относятся к своей работе и стараются сделать так, чтобы детям в образовательном учреждении было комфортно находиться. Большую помощь в подготовке оказали и родители, которым хотелось бы выразить особую благодарность.

Благодаря ответственности и помощи региональных властей, руководства района, руководителей образовательных учреждений, родителей и спонсоров 8459 школьников и 4319 воспитанников детских садов в 2017-2018 году будут получать образование в наиболее комфортных и улучшенных условиях.