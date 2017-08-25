ПО КАРТЕ РАЙОНА

Изоплит

Свет в окошке



День строителя для нас всегда особенный: изоплитовцы отмечают День посёлка. Поселковый клуб «Надежда», Изоплитовская библиотека готовятся к празднику заранее. Жители посёлка говорят, что эти праздники с каждым годом становятся интереснее. Вот некоторые моменты.

С поздравлениями к изоплитовцам обратились глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова, заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Владимировна Василенко, заместитель главы поселения поселок Изоплит Анатолий Петрович Лосев, председатель совета ветеранов Зинаида Петровна Терёшкина.

Награждение жителей Изоплита прошло по нескольким номинациям. Среди награждённых - старейшая жительница посёлка Мария Васильевна Герасимова. Семья Елены и Сергея Комковых, у которых накануне праздника родилась двойня: Ксения и Кирилл. Молодожёны Анна и Александр Сычёвы; юбилярша Нина Семёновна Линник; директор Изоплитовской школы М.Н.Шлякова; учитель химии и биологии Е.П.Виноградова; выпускница 11 класса Э.Зарипова; работники МУП КХ «Изоплит» Т.Г.Матвеева и З.А.Иконостасова; медсестра здравпункта О.Н.Трунтова; воспитатель детского сада Н.И.Поповичева; почтальон Л.А.Локтюшева; работник КДЦ «Надежда» Г.А.Киселёва.

С особенной теплотой присутствующие в зале встречали награждение предпринимателя А.И.Матевосяна. Стараниями этого человека и, конечно, всей его семьи в Изоплите открыт современный супермаркет, куда часто наведываются жители не только нашего посёлка, но и окрестных селений: цены в новом магазине ниже, чем в других магазинах, товар всегда свежий, обслуживание на высоком уровне. Ещё следует отметить, что этим летом Амаяк Игити Матевосян подарил КДЦ «Надежда» оборудование для танцевального зала. Установили это оборудование Кирилл Константинов и Данил Полтараченко. Конечно, у молодых мужчин есть свой интерес: их маленькие дочери занимаются в танцевальных ансамблях КДЦ. Это здорово, когда семья живёт интересами своих детей, а по большому счёту интересами родного посёлка!

К празднику в фойе клуба были вывешены стенды, подготовленные работниками библиотеки З.П.Терёшкиной и С.П.Гончаровым, под общим названием «Изоплит в творчестве земляков». Посетители клуба могли познакомиться с творчеством писателя А.А.Севастьянова, поэта А.Г.Грекова, посмотреть видеоролик по фотоматериалам А.Г.Опоркина «Изоплит и его окрестности», созданный С.П.Гончаровым.

Основная часть праздника – это концерт. Были на концерте и артисты из других посёлков, но большая часть выступлений принадлежит местным артистам. Зал радушно встречал солистов Татьяну Минаеву, Надежду Подгурскую. Со сцены звучали стихи о родном посёлке А.Г.Грекова, А.Г.Опоркина. Два танцевальных коллектива «Дружба» и «Марго» по-настоящему покорили сердца изоплитовских зрителей. Руководят девочками от 4 до14 лет бескорыстно две замечательные жительницы нашего посёлка.

Коллектив «Марго» создан студенткой Тверского колледжа им. Львова Маргаритой Косаревой, вся её семья – коренные изоплитовцы. Девушка сама прекрасно танцует и радует зрителей необычными коллективными композициями.

Другим танцевальным коллективом уже несколько лет руководит Татьяна Анатольевна Дунина, здесь танцует её дочь Варя, ученица 8 класса школы п. Изоплит. В танцевальной группе в основном восьмиклассники. Танцующий класс! Наверное, нигде в районе нет подобного! Татьяна Анатольевна 30 лет назад окончила нашу школу, именно в поселковый День по её инициативе собрался на свою встречу мой класс (я в нем была классным руководителем). Я горда тем, что многие мои выпускники остались верны посёлку и школе: дети моих выпускников учатся в родной Изоплитовской школе.

Разумеется, особую благодарность за подготовку и проведение праздника в посёлке нужно выразить директору КДЦ «Надежда» Антонине Николаевне Молчановой и художественному руководителю Ольге Валерьевне Степановой.

Своё письмо хочу закончить строками из стихотворения А.Опоркина:

Не будем вспоминать, что плохо было,

Раз эта память душу теребит.

Кому-то слово Изоплит постыло,

Кому-то свет в окошке – Изоплит.

Очень хочется, чтобы для моих односельчан родной посёлок был только «светом в окошке».

Любовь ГОНЧАРОВА, учитель МБОУ СОШ п. Изоплит.



Отремонтирована дорога

«Городня – Редкино – Стариково»

На дороге «Городня – Редкино – Стариково» в Конаковском районе завершены работы по восстановлению изношенного покрытия. На участке протяженностью 3 км произведено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, нанесена дорожная разметка. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 5 лет.

«Качество работ должно быть таким, чтобы повторный ремонт не требовался на протяжении всего гарантийного срока. Мы последовательно увеличиваем объёмы финансирования ремонта и реконструкции дорог в регионе. В прошлом году в порядок было приведено 224 километра дорожного полотна, план на 2017-й - 365 километров», - обозначил губернатор Игорь Руденя.

По инициативе главы региона на областном уровне приняты общие требования к качеству ремонта и содержания дорог. Документ разработан на основе федеральных стандартов и технических норм. При его составлении учтены состояние региональных автодорог, особенности их эксплуатации и ремонта, опыт в этой сфере Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

В региональных стандартах обозначены 7 типовых решений по разным видам дорожных работ, что позволит существенно сократить сроки подготовки проектной документации, не допустить завышения сметной стоимости, исключить коррупционные факторы.

Справочно: Ранее в текущем году после ремонта в эксплуатацию было введено 27,24 километра дорог регионального значения в Осташковском, Весьегонском, Бежецком и Калининском районах. Это участки автодорог «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Москва – Санкт-Петербург» – Дмитрово-Черкассы».

Пресс-служба правительства Тверской области.



Новозавидовский

Обелиск нуждается в защите!

У нас в посёлке перед Домом культуры на улице Советской находится обелиск защитникам Отечества. Это памятник всем воинам и мирным жителям, которые встали на защиту завидовской земли, чтобы наши дети и внуки росли под мирным небом. Это памятник-напоминание о страшных страницах в истории нашей Родины. Это памятник-гордость за одержанные победы над вероломным врагом.

К сожалению, подвыпившие жители устраивают в этом сакральном месте погромы, ломая скамейки и оставляя грязь и мусор. Уборщица Т.А.Аникеева неустанно наводит порядок у обелиска, а М.Д.Обушкова и Г.А.Лушникова помогают ремонтировать скамейки и окашивать траву. Но усилий этих женщин недостаточно в противостоянии с наглыми любителями горячительных напитков.

Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным жителям посёлка, чтобы дать отпор этим гулякам, которые позорят наше поселение, собираясь на центральной улице на виду у всех прохожих. Думаем, что правозащитные органы тоже должны обратить внимание на недостойное поведение в этом общественном месте.

Совет ветеранов п.Новозавидовский.



Редкино

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА НА СТАДИОНЕ «ПОБЕДА»

26 августа в поселке Редкино состоится спортивный праздник для всех: День физкультурника. Начало мероприятия в 12 часов. В программе – шахматный турнир, работа интерактивных площадок: «Гиревой спорт», «Армрестлинг», «Танцевальная разминка», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Русские забавы», «ГТО – путь к успеху». В программе проведения праздника – сдача норм ГТО: 5 ступень до 18 лет, 6 ступень 18-29 лет, 7 ступень 30-39 лет, 8 ступень 40-49 лет. Женщины: 1. Сгибание и разгибание рук 2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 3. Прыжок в длину с места 4. Метание гранаты 500 гр. 5. Поднимание туловища лежа на спине 6. Прыжки через скакалку. Мужчины: 1. Сгибание и разгибание рук 2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 3. Прыжок в длину с места 4. Метание гранаты 700 гр. 5. Поднимание туловища лежа на спине 6. Прыжки через скакалку. Сдачу нормативов ГТО будут принимать тренеры-инструкторы отдела молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района. Для участников, которые хотят, чтобы сданные нормы ГТО были официально зачтены, необходима регистрация на сайте ГТО. Непосредственно перед сдачей норм нужно предоставить справку от врача о состоянии здоровья и подтверждение о регистрации на сайте ГТО. Всех победителей и участников ждут призы и награды, а также хорошее настроение!



Вахонино

Праздник удался



Несколько лет назад по решению общественности День Вахонинского поселения был приурочен ко дню рождения деревни Вахонино. 19 августа нашей деревне исполнилось 363 года со дня её первого упоминания в исторических источниках.

Праздничные мероприятия прошли на высоком уровне, благодаря активному участию в их подготовке администрации поселения, творческих коллективов СДК и неравнодушных людей, оказавших организаторам спонсорскую помощь. Спонсорами праздника стали руководитель ОАО «Голутвинская слобода» А. Г.Огиренко, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Л.Н.Корниенко, руководство ресторана «Киндза», предприниматели А.П.Шестаков, В.Ф.Орехов, А.А.Богданов, семьи Кисловых и Малышевых.

С погодой нам повезло, и настроение у вахонинцев было отличным. Особенно радовались дети – для них работали 3D-кинотеатр, батуты и надувная горка, тир и лабиринт, палатки с сувенирами и угощением. Праздник начался в кинозале с показа полнометражного мультфильма, затем переместился на площадь перед Домом культуры, где тверские кузнецы провели мастер-класс владения молотом и наковальней.

Ведущие торжественной части Ю.Н.Руцкая и О.В.Чекменёва первое слово для поздравления предоставили почетным гостям. Глава Конаковского района Л.А.Козлова вручила главе местной администрации О.В.Селиной приветственный адрес и назвала имя лучшего тракториста КХ «Шошинское» - Н.В.Евдокимов. От имени районной администрации О.В.Лобановский вручил главе Вахониской администрации швейную машинку для нужд Дома культуры.

В ходе концертной программы состоялось награждение лучших жителей поселения.

Первыми поздравили молодых родителей 16-ти малышей, памятные подарки им вручили воспитатели нашего детского сада Н.Н.Алферова и М.Г.Артамошина. Затем по результатам текущего года были отмечены передовики предприятий и организаций поселения, старосты деревень, супруги Евдокия Харитоновна и Александр Васильевич Падалкины, отпраздновавшие в этот день Сапфировую свадьбу, также поздравили вахонинских спортсменов и юнармейцев.

Более трех часов внимание гостей праздника было приковано к происходящему на сцене, а после дискотеки завершающим подарком для всех стал традиционный фейерверк.

Наш корр.