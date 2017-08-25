С заботой о детях

Вот и промчалось лето…. Совсем скоро веселой трелью прозвенят звонки и призовут школьников за парты. Это радостное событие для детей, идущих первый раз в первый класс. Но очень тяжелое испытание для их родителей. Собрать детей в школу в наше время - затратное в материальном отношении дело.

Для первоклашек в рамках акции «1 Сентября» министерством социальной защиты населения Тверской области готовятся подарки в виде портфеля и набора школьно-письменных принадлежностей. Всего такие наборы в этом году получат 204 ребенка из малообеспеченных семей.

Подарки первоклассникам будут вручены в ГБУ «Конаковский комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, а также в школах города Конаково и Конаковского района.

Кроме этого, министерство социальной защиты населения Тверской области в новом учебном году будет поддерживать учащихся школ из малообеспеченных семей путем предоставления им услуги горячего питания в школе. До конца 2017 года 1035 детей будут питаться в школах города Конаково и Конаковского района бесплатно.

Эти меры адресной социальной поддержки направлены на улучшение материального положения малообеспеченных семей. Таким образом, министерство социальной защиты населения Тверской области заботится о своих маленьких гражданах.

На заметку:

Кто малоимущий (расчётная формула)

Есть чёткие критерии, по которым семье может быть присвоен этот статус. Каждый может себя проверить, ну а если подходите - оформляйте документы в соцзащиту. Нам нужно высчитать средний доход семьи на одного человека, чтобы знать, меньше он суммы прожиточного минимума или нет. 1. Высчитываем общий семейный доход за три месяца - доходы ведь меняются от месяца к месяцу. Сюда включаем всё: зарплаты, пособия, выплаты и т. д. 2. Полученное число делим на три (количество расчетных месяцев), полученную цифру делим на число членов семьи. Если значение, которое получили при расчетах, меньше размера прожиточного минимума, то семья может претендовать на получение статуса «малоимущая семья». В начале 2017 года прожиточный минимум в Тверской области составлял 9831 рубль на душу населения и 8168 рублей – для пенсионеров.



Ещё раз обращаем внимание родителей!

Комплексный Центр социального обслуживания населения Конаковского района в соответствии с Постановлением правительства Тверской области от 25.04.2017 №109-пп ведет сбор документов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях Тверской области.

Для предоставления этой дополнительной меры социальной поддержки необходимо, чтобы один из родителей или законный представитель ребенка, состоящий на учёте в территориальном отделе социальной защиты населения (ТОСЗН) Тверской области в качестве получателя мер социальной поддержки, два раза в год (в срок до 1 сентября и до 1 января), представил в ГБУ «КЦСОН» по месту жительства заявление о предоставлении данной социальной меры поддержки.

При первичном обращении к заявлению прилагаются следующие документы:

а) копия паспорта (либо иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством РФ, документом, удостоверяющим личность);

б) копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника;

в) документы о доходах членов семьи.

Доходы учитываются в соответствии с ФЗ от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

Обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, каб. №8, тел. 3-27-22;

Отделение по работе с семьёй и детьми тел. 3-90-43.

Галина ПИУНОВСКАЯ, заведующая отделением

по работе с семьей и детьми ГБУ «КЦСОН Конаковского

района».