Их объединили песня и Кольская АЭС

Что может быть общего у Конаковского района и сурового Заполярья? Ответ очень прост – люди! Все те, которые проживали в Полярных Зорях, а с выходом на пенсию переехали по программе переселения северян в город Конаково Тверской области. Но жизнь на пенсии не заканчиваются, решили они, и как пошли в пляс, да под песни и баян!

Жизнь коллектива ветеранов Кольской АЭС «Северяночка» кипит каждую минуту. Вчера они с концертом поздравляют ветеранов в Селихове, сегодня отправляются в Редкинский реабилитационный центр, завтра - в Вышний Волочек, в дом престарелых…. И их всегда ждут с нетерпением, ведь задора, жизнелюбия и оптимизма им не занимать. И, конечно, их всегда ждут в городе Полярные Зори.





Как все начиналось

Ансамбль «Северяночка» был создан в 2012 году. Как говорит руководитель Елена Кривошеева, началось все с телефонного звонка из Мурманской области, из совета ветеранов Кольской АЭС:

- Ленуш, а не подготовишь нам пару номеров для участия в фестивале?

Ну, надо, так надо. И Елена Васильевна стала собирать коллектив, буквально обходя каждую квартиру. Споем один раз да разбежимся, думали они тогда. Репетировали на крыльце шестой школы, отрабатывали проходы, разучивали слова. И зрители были – жители соседних домов, они и подбадривали начинающих артистов, и замечания дельные давали. Под руководством талантливого музыканта Геннадия Алексеевича Рассказова они в апреле 2012 года приехали со своего первого фестиваля в городе Десногорске лауреатами.

Потом был перерыв. Ушел из жизни Геннадий Алексеевич, ансамбль покинули несколько человек. Но те, кто остались, решили – будем продолжать жить с песней по жизни!

И ничего, что средний возраст участниц этого коллектива – 75 лет. Они дадут «фору» любому в три раза моложе!



Кто же они, представим каждую из них:

Первое, что хочется отметить, это их работа на Кольской АЭС.

- Ольга Федоровна Иванова на Кольской АЭС проработала 22 года в должности инженера-строителя, сегодня в ансамбле бессменный исполнитель всех юмористических зарисовок.

- Любовь Васильевна Григорьева, инженер по подготовке кадров, 23 года отдала станции. Участница народного хора г. Полярные Зори. Прекрасная вышивальщица, участница многочисленных выставок, фестивалей «Энергия жизни» концерна «Росэнергоатом».

- Юлия Андреевна Надточина там же работала медсестрой, и ее трудовой стаж – 24 года. Как говорит Елена Кривошеева, Юлия Андреевна рядом всегда, и в минуты радости, и в тяжелые дни.

- Эльвира Михайловна Жаричева, прирожденный художник, ее работы неоднократно выставлялись на областных, городских выставках, фестивалях «Энергия жизни», более 20 лет проработала электромонтером.

- Елена Васильевна Кривошеева начинала свой рабочий путь на станции землекопом, а на заслуженный отдых ушла ведущим инженером химического цеха, после 25 лет работы. Увлекается «пэчворк», алмазной вышивкой. Руководитель ансамбля, постоянная участница многочисленных выставок, фестивалей «Энергия жизни».

- Галина Викторовна Любимова 15 лет проработала госповерителем 6 разряда. В ансамбле она главный постановщик танцев и разводок в песнях.

- Геннава Павловна Ермакова работала в МСЧ-118, ГДК «Современник» г. Полярные Зори 9 лет. Петь и плясать начинала там же, была участницей народного хора г. Полярные Зори. В ее обязанности сегодня входит следить за состоянием костюмов коллектива.

- Светлана Владимировна Буркгарт 24 года проработала машинисткой РЦ. Лучшей исполнительницы частушек, пожалуй, не найти!

- Валентина Александровна Шишук - не только прекрасная певунья, но и мастерица, вышивальщица, участница многочисленных выставок, фестивалей «Энергия жизни». Кольской АЭС она посвятила 24 года.



Творческое лето

Лето этого года для ансамбля «Северяночка» было особенным, творческим, насыщенным, разнообразным: концерты, участие в смотрах и фестивалях.

Как говорит руководитель ансамбля Елена Васильевна Кривошеева, в первую очередь хочется отметить то, что ансамбль «Северяночка» принял участие в III Фестивале Православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», представляя г. Полярные Зори и ветеранскую организацию Кольского филиала МООВК «Росэнергоатом».

Участие коллектива в таком значимом фестивале говорит о творческом росте ансамбля. В составе жюри были народные артисты России, знаменитые оперные певцы, солисты Большого театра, профессора музыкального училища имени Гнесиных города Москвы, а также руководители знаменитых творческих коллективов из других городов России. Коллективу была вручена Грамота за участие в фестивале, как говорят сами участницы, для них это очень почетно, быть оцененными профессионалами.

А потом были выступления в родных Полярных Зорях. Зрительный зал аплодировал стоя. Коллектив подготовил уникальную программу, которую по достоинству оценили все зрители. Ансамбль приветствовал и руководитель Кольской АЭС Василий Омельчук, который так сказал в завершении концерта:

- Давно для меня окончание рабочей недели не было таким радостным!



Поморская козуля 2017

На Терском берегу Белого моря 5 августа с большим размахом в восьмой раз прошел праздник Поморской козули, в котором приняли участие ветераны Кольского филиала ансамбль «Северяночка».

Сегодня в селе Кузрека, что находится в 30 километрах от поселка Умба, проживают лишь дачники, да и то только летом. Но именно эта деревенская глушь уже на протяжении восьми лет всего на один день в августе становится центром притяжения большого количества гостей со всех концов нашей страны и даже из-за рубежа.

Причина тому - традиционный сельский праздник Поморской козули, который проводится здесь на берегу Белого моря. Люди едут на него за особой душевной атмосферой, наполненной национальным поморским колоритом и радушным гостеприимством местных жителей.



Демонстрировать наряды лучше всего в танце

Ансамбль «Северяночка» - желанный гость на любом празднике. Невозможно оставаться равнодушным, видя современных женщин в ярких русских сарафанах и славянских рубахах. В этих нарядах любая сразу становится статной, стройной и необычайно привлекательной. От такой картинки невозможно оторвать взгляд, хочется подолгу рассматривать костюмы, отмечая необыкновенные сочетания тканей, вышивку, фасоны платьев и головных уборов. Так говорят все, кто знает толк в женской красоте. К слову сказать, костюмы «Северяночке» шьют мастера знаменитой мастерской национальных костюмов «Багряница».



Пройтись по обжорному ряду

Вдоль улицы на многие сотни метров простирались торговые ряды. Народные умельцы наперебой предлагали свои товары. Но больше всего на лотках было выставлено всевозможных поморских козуль и обрядовых пряников, поскольку это был главный атрибут праздника. Козулями называют хлебные фигурки животных — оленя, козы, медведя, нерпы, тетерки, которые служат оберегами от злых сил, недугов и болезней и несут особый смысл. Обжорный ряд порадовал всех простой и сытной едой. Для гостей в огромном котле была сварена вкусная уха, чай подавали из самовара, а отведать угощения можно было за длинными дощатыми столами, установленными под открытым небом на фоне сельского пейзажа и Белого моря.



Вся деревня в пляс

Впервые в этот году на празднике в Кузреке принял участие и ансамбль «Северяночка». С первой же песни зрители начали активно подпевать и покачивать в такт музыки поднятыми руками. А когда зазвучала их залихватская «Эх, гармошечка, играй, разговаривай» вся деревня пустилась в пляс. И делала это с таким азартом, радостью и настроением, что такой подтанцовке позавидовал бы любой профессиональный коллектив. Одним словом, нашу «Северяночку» на Терском берегу приняли на «ура!»



Планов – множество

Лето заканчивается, а планов у участниц коллектива очень много. Впереди фестивали и конкурсы и подготовка уже началась. Желаем новых побед и ждем новых программ!

Ольга ГЛОТОВА.