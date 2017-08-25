Центробанк информирует

По итогам I квартала 2017 года ломбарды

Тверского региона выдали 74,2 млн рублей

Объем займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в Тверском регионе, по итогам I квартала 2017 года снизился на 5%, до 74,2 млн рублей, по сравнению с IV кварталом 2016 года.

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО задолженность клиентов по основному долгу по предоставленным займам по итогам I квартала 2017 года составила 35,45 млн рублей (рост на 8,4% по отношению к задолженности по итогам предыдущего квартала). Количество договоров займа составило 18,6 тыс шт. (рост на 3%). В связи с различными нарушениями ломбардов Тверского региона (в части представления отчетности, порядка или сроков ее сдачи) было выдано 32 предписания об устранении нарушений законодательства, возбуждено 3 административных дела.

На 31 марта 2017 года в Тверском регионе было зарегистрирован 41 ломбард. Для сравнения, на 1 января 2017 года в Тверском регионе действовало 40 ломбардов.

В Тверском регионе рынок МФО вырос

по итогам I квартала 2017 года на 22,9%

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории Тверского региона, по итогам I квартала 2017 года вырос на 6,0%, до 64,6 млн рублей, относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО по итогам I квартала 2017 года размер кредитного портфеля МФО, зарегистрированных в Твери и Тверской области, вырос на 15,1%, до 160 млн рублей. Объем займов, выданных физическим лицам, уменьшился на 38%, до 24,8 млн рублей. Объем выданных займов индивидуальным предпринимателям составил 15,7 млн рублей, увеличившись на 64%, объем выданных займов юридическим лицам увеличился в 2,1 раза, до 24,1 млн рублей. Количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями в I квартале 2017 года, выросло на 30,6%, до 2,7 тыс шт.

Больше всего микрозаймов в 1 квартале 2017 было выдано МФО Твери: в I квартале 2017 года этот показатель составил 39,8 млн рублей, что на 87,7% больше, чем в I квартале 2016 года. В Тверской области объем выданных микрозаймов составил 24,8 млн рублей (снижение на 60,4%).

Всего реестр МФО в Тверском регионе на 31 марта 2017 года включал 9 организаций, при этом за I квартал 2017 года исключенных МФО из реестра не было.