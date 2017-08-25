АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

В дополнении к информационному сообщению от 30.06.2017 (в личном кабинете портала egais.ru, в разделе «тестовый транспортный модуль» стали доступны электронные схемы документов формата версии 3. Опубликованные схемы и описание можно использовать для адаптации своих учетных систем к использованию нового формата), о выпуске обновления УТМ для тестового контура до версии 1.1.17. Дистрибутив программного обеспечения доступен в Личном кабинете на портале http://egais.ru/ в разделе «Тестовый транспортный модуль». УТМ данной версии уже поддерживает документы в формате 3.

Полная информация на сайте http://egais.ru



Информация для организаций, осуществляющих

розничную продажу маркируемой алкогольной продукции

В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», организациям, осуществляющим розничную продажу маркируемой алкогольной продукции, и фиксирующим сведения в ЕГАИС о реализации каждой единицы продукции, необходимо, по мере готовности собственного кассового программного обеспечения, внести изменения в перечень передаваемых сведений в ЕГАИС.

В реквизите номер кассы передавать реквизит (ФН) – номер фискального накопителя.

В реквизите номер чека передавать № ФД – номер фискального документа.

Все указанные реквизиты содержатся на чеке, выдаваемом потребителю, как в читаемом виде, так и в составе штрихового кода, введенного Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.



Информация для лицензиатови соискателей лицензий на производство и оборот

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 31.07.2017 наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии не уплаченного в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является основанием:

- для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- для отказа в продлении срока действия лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также обращаем внимание, что неуплата лицензиатом в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушение, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенное в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является основанием для приостановления действия лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Полная информация на сайте http://egais.ru