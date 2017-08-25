Пенсионный фонд информирует

posted by admin on пт, 08/25/2017 - 10:33

В августе пенсии летчиков Верхневолжья  увеличились
В Тверской области ежемесячную доплату к пенсии получают более 190 членов летных экипажей судов гражданской авиации. Размер доплат меняется каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Величина доплаты индивидуальна, так как  учитывает  среднемесячный заработок и продолжительность стажа работника. Доплата к пенсии может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от суммы взносов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда России от руководителей предприятий, где  работают летчики.
Прибавка к пенсиям летчиков  с 1 августа 2017  года составила  в среднем 2504,85  рублей. Размер доплаты к пенсиям летчиков с августа увеличится в среднем до  10260,92 рублей.
Размер ежемесячной доплаты пересчитывается территориальными  органами  ПФР по Тверской области в автоматическом режиме. Пенсионерам обращаться с заявлением не нужно. 

 

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