Пенсионный фонд информирует

В августе пенсии летчиков Верхневолжья увеличились

В Тверской области ежемесячную доплату к пенсии получают более 190 членов летных экипажей судов гражданской авиации. Размер доплат меняется каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Величина доплаты индивидуальна, так как учитывает среднемесячный заработок и продолжительность стажа работника. Доплата к пенсии может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от суммы взносов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда России от руководителей предприятий, где работают летчики.

Прибавка к пенсиям летчиков с 1 августа 2017 года составила в среднем 2504,85 рублей. Размер доплаты к пенсиям летчиков с августа увеличится в среднем до 10260,92 рублей.

Размер ежемесячной доплаты пересчитывается территориальными органами ПФР по Тверской области в автоматическом режиме. Пенсионерам обращаться с заявлением не нужно.