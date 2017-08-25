УРОЖАЙ 2017

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Салаты из огурцов на зиму
Сезонные огурчики, вобравшие в себя солнечное тепло и свет, сочные и ароматные, так хочется заготовить на зиму, чтобы и потом иметь возможность ими наслаждаться! И одним из лучших способов это сделать является заготовка салатов из огурцов на зиму – полезных, вкусных и таких простых в приготовлении. С рецептами, которые мы собрали для вас в этой рубрике, вы сможете делать салаты из огурцов на зиму в самых разных вариациях этого блюда: с луком, чесноком, помидорами, морковью, различной зеленью и другими овощами и приправами, пикантные огурчики по- корейски, салаты с горчицей, томатной пастой, кетчупом и т.д. Самые вкусные и ароматные салаты из огурцов на зиму сегодня для вас мы подготовили – выбирайте любой рецепт и делайте великолепные заготовки на радость домочадцам!
САЛАТ «ОХОТНИЧИЙ»
Немного островатое и изысканное блюдо как нельзя лучше вписывается даже в самый будничный обеденный рацион. Огурчики в салате получаются невероятно вкусными. Сколько на стол не выложи, столько и будет съедено.
Потребуются:
250 гр. помидоров;
250 гр. кабачков;
250 гр. огурцов;
250гр. сладкого перчика;
1/4 острой перчинки;
2 зубика однолетнего чеснока;
2 ст. л. уксуса 9%;
50 гр. масла;
2 ч. л. соли;
1/2 ст. л. сахара. 250 гр. помидоров;
250 гр. кабачков;
250 гр. огурцов;
250гр. сладкого перчика;
1/4 острой перчинки;
2 зубика однолетнего чеснока;
2 ст. л. уксуса 9%;
50 гр. масла;
2 ч. л. соли;
1/2 ст. л. сахара.
Приготовление:
Кабачки необходимо нарезать на компактные кубики. Также нарезаются и огурцы.В виде крохотных кубиков следует нарезать также томаты и перец.Все измельченные овощи смешиваются, к ним примешивается и измельченный прессом чеснок и мелко нарезанный острый перчик.
Сразу же в салат добавляется и сахар с солью. Только после этого салат около 30 минут настаивается с целью выделения сока.После настаивания в салат примешивается и уксус.Вся нужная для последующей консервации посуда обязательно обрабатывается. Ее в растворе соды промывают и сразу же стерилизуют.В уже обработанные высокой температурой банки вливается по максимуму разогретое масло и выкладывается настоявшийся салат.
Банки с огуречным салатом ставятся в широкую кастрюлю с водой и пастеризуются минут пятнадцать, после чего немедля закатываются.
Процесс остывания должен проходить медленно, поэтому банки накрываются.
Важно! Стоит серьезно отнестись к процессу стерилизации баночек с салатом. Из-за отсутствия термической обработки овощей в процессе готовки, именно от него зависит надежность хранения наравне с подготовкой посуды.
САЛАТ «ОГУРЦЫ В ТОМАТЕ»
Аджика уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, но вот насколько вкусны в таком соусе огурчики известно не многим. Но вот если уж раз попробуешь такую заготовку – об простой аджике можно забыть.
Потребуются:
2 кг. огурцов;
2 кг. томатов;
250 гр. сладкого перца;
250 гр. однолетнего чеснока;
2 острых перца (на вкус);
2 ст. л. соли;
200 гр.сахара;
200 гр. масла;
100 гр. уксуса 9%.
Приготовление:
Перец отделяется от семян и вместе с томатами в блендере измельчаем в пюре. Томатно-перечная смесь проваривается минут пять.
В смесь добавляется сахар, соль, измельченный прессом чеснок, крохотными кусочками нарезанный перец и масло. Томатная масса проваривается еще минут пятнадцать.
Огурцы нарезаются на тоненькие колечки и вместе с уксусом добавляются в томатную смесь.
Салат проваривается еще минут пятнадцать.
В это время обязательно нужно подготовить посуду, в которой собственно и будет происходить консервирование. Ее в растворе соды необходимо промыть и тут же простерилизовать.
Исключительно в обработанные банки выкладывается салат и быстро закатывается.
Обязательно следует его накрыть для медленного остывания.
Совет: количество чеснока и перца в данной рецептуре весьма условно. Уменьшив их количество, блюдо будет менее жгучим, но по своему интересным. Но, ни в коем случае нельзя их исключать полностью. Именно благодаря им, овощи способны раскрыть все свои непревзойденные вкусовые качество и салат получается настолько утонченным и изысканным.
САЛАТ «ПИКАНТНЫЙ»
Это восхитительное блюдо с обилием зелени превосходно смотрится на зимнем торжестве. Оно не только приятное на вкус, но благодаря зелени и чесноку еще и невероятно ароматное.
Потребуются:
500 гр. огурцов;
2 луковицы;
100 гр. любой зелени;
1/2 ст. л. соли;
1/2 острого перца;
2 ч. л. уксуса 6%;
50 гр. масла;
2 горошинки перца обычного;
2 зубчика чеснока.
Приготовление:
Огурцы обязательно следует перебрать и промыть. Лишь после этого с них срезается плодоножка, и они нарезаются очень тонкими колечками.
Чесночок очищается и промывается, после этого его уже можно нарезать на тонкие пластиночки.
Промывается и обсушивается вся необходимая зелень. Только после этого она мелко нарезается.
Лук очищается по аналогии чесноком и нарезается половинками колечек, толщина которых не должна превышать половину сантиметра.
Все без исключения необходимые компоненты перемешиваются в глубокой, подходящей для этих целей посуде.
Следует особое внимание уделить посуде, в которой будет храниться салат. Ее обязательно следует промыть в содовом растворе и сразу простерилизовать.
Исключительно в обработанные горячей температурой банки кладется острый перец и заливается маслом, которое предварительно было по максимуму разогрето на сковороде.
Банки наполняются салатом и ставятся в широкую кастрюлю с водой для пятнадцатиминутной стерилизации. Рекомендуется на ее дно выложить полотенце, чтобы избежать тресканья стеклянной посуды.
По завершению этого действа банки без промедления закатываются.
CАЛАТ НА ЗИМУ «ОГУРЦЫ
ПО-КОРЕЙСКИ С МОРКОВЬЮ»
Если у вас переросли огурцы - не беда - из них можно сделать очень вкусный салат на зиму! Слишком желтые, конечно, лучше не брать, а остальные смело «пускайте в ход».Огурцы и морковь нарезаются длинной, тонкой соломкой - «по-корейски». Можно использовать специальную терку для нарезки «моркови по-корейски», или хороший и острый нож или специальную двустороннюю овощечистку, кстати, очень хорошая и полезная вещь! Готовится такой салат очень просто, а результат просто превосходный - вы можете его подать в качестве закуски на праздничный или обеденный стол, да и так, когда захочется похрустеть чем-нибудь остреньким!
Потребуются:
Огурцы крупные - 2.5кг. (нарезанные соломкой - 1.5кг.)
Морковь крупная - 2шт. (нарезанная соломкой - 250гр.)
Чеснок - 1головка
Для маринада:
Уксус 9% - 125мл
Сахар - 1/4стак.
Растительное масло - 125мл
Соль - 1ст.л. (с горкой) или по вкусу
Приправа для моркови по-корейски - 1/2пак.(15гр.)
Приготовление:
Огурцы хорошо промыть. Морковь и чеснок промыть и очистить. Огурцы натереть соломкой до сердцевины с семенами (просто «обтесать» огурчик). Морковь так же натереть длинной тонкой соломкой, чеснок натереть на мелкой терке.
Все овощи соединить, добавить все ингредиенты для маринада - хорошенько перемешать. Таз (или емкость, в которой находится салат), накрыть пленкой и убрать в холодильник на сутки. За время маринования перемешать 4-5раз.
Перед раскладкой салат снова перемешать, разложить по сухим, стерилизованным банкам, оставшимся маринадом залить овощи. Банки с салатом простерилизовать удобным для вас способом в течение 15 минут. Затем аккуратно достать банки и закатать.
Закатанные банки перевернуть дном вверх, укутать одеялом до полного охлаждения. Салат хранить в прохладном месте или в холодильнике.
Приятного аппетита!