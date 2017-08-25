УРОЖАЙ 2017



Салаты из огурцов на зиму

Сезонные огурчики, вобравшие в себя солнечное тепло и свет, сочные и ароматные, так хочется заготовить на зиму, чтобы и потом иметь возможность ими наслаждаться! И одним из лучших способов это сделать является заготовка салатов из огурцов на зиму – полезных, вкусных и таких простых в приготовлении. С рецептами, которые мы собрали для вас в этой рубрике, вы сможете делать салаты из огурцов на зиму в самых разных вариациях этого блюда: с луком, чесноком, помидорами, морковью, различной зеленью и другими овощами и приправами, пикантные огурчики по- корейски, салаты с горчицей, томатной пастой, кетчупом и т.д. Самые вкусные и ароматные салаты из огурцов на зиму сегодня для вас мы подготовили – выбирайте любой рецепт и делайте великолепные заготовки на радость домочадцам!

САЛАТ «ОХОТНИЧИЙ»

Немного островатое и изысканное блюдо как нельзя лучше вписывается даже в самый будничный обеденный рацион. Огурчики в салате получаются невероятно вкусными. Сколько на стол не выложи, столько и будет съедено.

Потребуются:

250 гр. помидоров;

250 гр. кабачков;

250 гр. огурцов;

250гр. сладкого перчика;

1/4 острой перчинки;

2 зубика однолетнего чеснока;

2 ст. л. уксуса 9%;

50 гр. масла;

2 ч. л. соли;

1/2 ст. л. сахара. 250 гр. помидоров;

250 гр. кабачков;

250 гр. огурцов;

250гр. сладкого перчика;

1/4 острой перчинки;

2 зубика однолетнего чеснока;

2 ст. л. уксуса 9%;

50 гр. масла;

2 ч. л. соли;

1/2 ст. л. сахара.

Приготовление:

Кабачки необходимо нарезать на компактные кубики. Также нарезаются и огурцы.В виде крохотных кубиков следует нарезать также томаты и перец.Все измельченные овощи смешиваются, к ним примешивается и измельченный прессом чеснок и мелко нарезанный острый перчик.

Сразу же в салат добавляется и сахар с солью. Только после этого салат около 30 минут настаивается с целью выделения сока.После настаивания в салат примешивается и уксус.Вся нужная для последующей консервации посуда обязательно обрабатывается. Ее в растворе соды промывают и сразу же стерилизуют.В уже обработанные высокой температурой банки вливается по максимуму разогретое масло и выкладывается настоявшийся салат.

Банки с огуречным салатом ставятся в широкую кастрюлю с водой и пастеризуются минут пятнадцать, после чего немедля закатываются.

Процесс остывания должен проходить медленно, поэтому банки накрываются.

Важно! Стоит серьезно отнестись к процессу стерилизации баночек с салатом. Из-за отсутствия термической обработки овощей в процессе готовки, именно от него зависит надежность хранения наравне с подготовкой посуды.

САЛАТ «ОГУРЦЫ В ТОМАТЕ»

Аджика уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, но вот насколько вкусны в таком соусе огурчики известно не многим. Но вот если уж раз попробуешь такую заготовку – об простой аджике можно забыть.

Потребуются:

2 кг. огурцов;

2 кг. томатов;

250 гр. сладкого перца;

250 гр. однолетнего чеснока;

2 острых перца (на вкус);

2 ст. л. соли;

200 гр.сахара;

200 гр. масла;

100 гр. уксуса 9%.

Приготовление:

Перец отделяется от семян и вместе с томатами в блендере измельчаем в пюре. Томатно-перечная смесь проваривается минут пять.

В смесь добавляется сахар, соль, измельченный прессом чеснок, крохотными кусочками нарезанный перец и масло. Томатная масса проваривается еще минут пятнадцать.

Огурцы нарезаются на тоненькие колечки и вместе с уксусом добавляются в томатную смесь.

Салат проваривается еще минут пятнадцать.

В это время обязательно нужно подготовить посуду, в которой собственно и будет происходить консервирование. Ее в растворе соды необходимо промыть и тут же простерилизовать.

Исключительно в обработанные банки выкладывается салат и быстро закатывается.

Обязательно следует его накрыть для медленного остывания.

Совет: количество чеснока и перца в данной рецептуре весьма условно. Уменьшив их количество, блюдо будет менее жгучим, но по своему интересным. Но, ни в коем случае нельзя их исключать полностью. Именно благодаря им, овощи способны раскрыть все свои непревзойденные вкусовые качество и салат получается настолько утонченным и изысканным.