Библиотекарь рекомендует

Дмитрий Лихачев.

«Письма о добром и прекрасном»



Хочу поделиться своим восторженным отзывом от повторного прочтения небольшой по объему, но такой глубокой книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном».

Книга написана в 1988 году, объем 190 страниц, есть иллюстрации из черно-белых фотографий.

Дмитрий Сергеевич Лихачев - академик, председатель Советского фонда культуры и выдающийся знаток отечественной и зарубежной литературы. Написать эту книгу его сподвигло желание живого диалога с современниками, в частности, с молодежью. Вопросы, которые он затрагивает на страницах своего произведения, разнообразны: от определения термина «молодость» до трактовки понятия «смысл жизни».

Примерно год назад я уже знакомилась с этой книгой, но решила вновь ее перечитать и не пожалела. Во второй раз я читала более вдумчиво, посмотрела на некоторые главы книги по-другому, с иного ракурса.

Каждое предложение из книги может стать девизом по жизни, глубокие размышления автора меня приятно удивляли и радовали. Некоторые советы Дмитрия Сергеевича я взяла на вооружение. Да, несомненно, великолепнейшая книга, которая обязательно должна быть прочитана молодыми людьми, особенно в нашем XXI веке, столько в ней житейской мудрости, полезных советов, наставлений.

Когда я читала книгу, создавалось впечатление, что Дмитрий Сергеевич сидит напротив меня и словно мой дед разговаривает «по душам». Темы, которые автор поднимает в своем небольшом произведении, актуальны и по сей день. Особенно мне запомнились главы о домашних библиотеках, необходимости читать как можно больше книг и учиться новому всю жизнь.

После таких книг, как книга Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном», хочется жить, петь, радоваться каждому дню, видеть прекрасное вокруг, становиться лучше и воспитывать в себе «человека с большой буквы».

Советую всем обратить внимание на этого замечательнейшего автора и его книгу, ведь именно на таких книгах нужно учиться «быть человеком». Прочтите книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном», предоставьте пищу своему уму, а главное, порадуйте свое сердце добрыми и прекрасными словами автора.

Полина ПИСКУНОВА, библиотекарь отдела обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».