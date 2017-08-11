В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

Сегодня, 24 августа, Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу создания областного Дворца бракосочетания в Твери. Его появление позволит сделать услуги ЗАГСа доступнее, а церемонии заключения браков красивыми и запоминающимися.

«К этому вопросу мы подходим фундаментально, потому что возможность заключить брак в торжественной обстановке - это важный показатель развития общества, который в том числе влияет на демографические процессы», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

К настоящему времени проведена работа по подбору места для размещения Дворца. Рассматривается вариант, что им станет здание старого автовокзала на Свободном переулке Твери. Здание, построенное в 1958 году в стиле классицизма, с просторными залами, колоннами внутри, отвечает необходимым требованиям будущего Дворца бракосочетаний, но требует серьезной реконструкции. Планируется разместить здесь три зала для торжественной церемонии регистрации браков, комнаты жениха и невесты, кабинеты для приема граждан, предоставления других услуг, архив. Также в проекте будет предусмотрено благоустройство прилегающей территории, обустройство парковки.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные залы для торжественных церемоний заключения браков должны быть не только в Твери, но и других районах области. Руководством ведомства был проведен детальный анализ ситуации на местах, который показал, что далеко не во всех крупных городах Верхневолжья есть достойные места для регистрации молодоженов. Залы для заключения браков в торжественной обстановке есть в Кашине, Калязине, Конаково, Кесовой Горе. А вот в Торжокском, Вышневолоцком, Ржевском районах такие помещения отсутствуют. Более того, во многих районах ЗАГСы располагаются в местных администрациях, которые не работают по субботам, что неудобно для большинства молодоженов и их гостей. Глава региона поручил взять эту ситуацию на контроль и развивать сеть залов для торжественных церемоний заключения браков по всей области.

Также на совещании обсуждались вопросы повышения эффективности работы органов ЗАГС в регионе.

В настоящее время органами ЗАГС Тверской области предоставляется 12 видов государственных услуг. Это регистрация рождения, регистрация и расторжение брака, установления отцовства, усыновления детей, выдача дубликатов свидетельств, справок и другое. В прошлом году данными услугами воспользовались 150 тысяч граждан. Из них 8674 человек регистрировали брак.

Пресс-служба Правительства Тверской области.