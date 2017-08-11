Уложен асфальт на трех участках дороги «Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново» в Тверской области

На трех участках автодороги «Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново» уложен новый асфальт. Всего в этом году будет восстановлено изношенное покрытие на 10 км этой трассы в Вышневолоцком и Кувшиновском районах.

«Наш главный приоритет – приведение дорог в нормативное состояние. Без этого невозможно развитие туризма и других ключевых отраслей экономики», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Общая протяженность автодороги первого класса «Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново» составляет 75,2 километра. Она не только соединяет между собой несколько муниципальных образований Тверской области, но и позволяет сократить путь из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода к озеру Селигер.

На трех участках в Кувшиновском районе уже завершены работы по фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия. На этой неделе подрядчик приступил к фрезерованию участка в Вышневолоцком районе.

Согласно контракту, заключенному между Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией АО «Лихославльавтодор», ремонтные работы должны быть завершены до 31 октября 2017 года.

Справочно: В 2017 году в Тверской области планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. Они разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм. Установлены требования к качеству материалов: это должен быть высокопрочный гранитный щебень, используемый на федеральных магистралях, песок и асфальтобетонная смесь. Стандарты предусматривают применение при ремонте новых технологий, в частности, холодную регенерацию.



Пресс-служба Правительства Тверской области