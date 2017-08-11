В детской горбольнице №1 Твери пройдет день открытых дверей

В субботу, 26 августа, детская городская больница №1 приглашает своих пациентов – юных жителей Центрального района – на День открытых дверей. Без направлений, в порядке общей очереди можно будет получить консультации различных специалистов.

«Повышение доступности медицинских услуг для жителей Тверской области и особенно детей – важнейшая задача в отрасли здравоохранения региона. Жители Верхневолжья должны иметь возможность получать качественную бесплатную медицинскую помощь», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этот день прием будут вести оториноларинголог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, хирург, логопед, ортопед, невролог, нефролог, пульмонолог, аллерголог. Также при необходимости юным пациентам будут даны направления на лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ.

Кроме того, в этот день можно будет завершить оформление документов в детские сады и школы, получить справки о состоянии здоровья для спортивных секций и кружков.

День открытых дверей в больнице проходит уже не первый год. Его цель - охватить квалифицированной медико-консультативной помощью как можно большее количество детей.

Всех юных пациентов ждет приятный сюрприз. С 11 до 13 часов возле поликлиники детской больницы №1, расположенной по адресу: Володарского, 50, будет организована детская развлекательная программа с участием аниматоров.

Вход для всех свободный, прием ведется бесплатно. При себе необходимо иметь медицинский полис и амбулаторную карту.

Дополнительную информацию о времени и месте приема специалистов можно получить по телефонам: 32-16-42, 32-19-80, 33-94-27.

Повышению качества медицинского обслуживания детей в Тверской области уделяется особое внимание. В этих целях начато строительство новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный».

Учреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Его появление позволит расширить спектр оказываемых медицинских услуг, увеличить численность медицинского персонала более чем в 3 раза. Уже завершён подготовительный этап реализации проекта: определён земельный участок на улице Можайского, проектно-сметная документация прошла госэкспертизу.

Пресс-служба Правительства Тверской области.