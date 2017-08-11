В Тверской области обеспечат поддержку участников ярмарочной торговли

Правительство Тверской области готово оказать содействие участникам ярмарочной торговли. Тема обсуждалась сегодня, 23 августа, на встрече Губернатора Игоря Рудени с представителями бизнес сообщества региона.

«Необходимо активно развивать ярмарки выходного дня, поддерживать предпринимателей. В 2018 году готовы заложить меры поддержки по таким мероприятиям», – сказал Игорь Руденя.

При этом, как подчеркнул глава региона важно, чтобы на этих точках была организована торговля, прежде всего, продукцией производителей Верхневолжья.

Всего с 1 января 2017 года в Тверской области проведено 1440 продовольственных ярмарок в 23 муниципальных образованиях. На прошедшей неделе действовали 43 торговые точки в 22 муниципальных образованиях, в том числе в Твери. В ярмарках принял участие 31 товаропроизводитель из 10 муниципальных образований Тверской области – из Бежецкого, Калининского, Кашинского, Кимрского, Конаковского, Лесного, Максатихинского, Рамешковского, Старицкого, Торопецкого районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.