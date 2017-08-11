Игорь Руденя обсудил с тверскими предпринимателями актуальные вопросы развития бизнеса

Сегодня, 23 августа, в Твери состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени с представителями бизнес сообщества региона. В мероприятии приняли участие около 400 предпринимателей, а также руководители территориальных управлений федеральных органов власти, областных ведомств, муниципальных образований.

«Малый и средний бизнес сегодня демонстрирует устойчивость в современных экономических условиях. Нас, прежде всего, интересует развитие предпринимательства в тех отраслях, которые вносят весомый вклад в экономику региона. В первую очередь это развитие и создание рабочих мест во внебюджетной сфере», – подчеркнул Игорь Руденя.

Вторая важная тема, которую обозначил Губернатор – создание стабильных условий для развития предпринимательства на территории региона.

На встрече были представлены разработки и предложения региональных проектных групп по развитию потребительского рынка в Тверской области, повышению эффективности государственной поддержки бизнеса, конкурентоспособности предприятий, улучшению инвестиционного климата.

В частности, прозвучали предложения о необходимости развития системы консультационной поддержки предпринимательства. В Твери в настоящее время действует информационно-деловой центр, куда могут обратиться представители бизнеса. Игорь Руденя поддержал инициативу о необходимости развития таких учреждений в районах области.

Речь также шла о поддержке предпринимательства в решении имущественных вопросов. Так, область готова содействовать в предоставлении на льготных условиях невостребованного имущества, находящегося в региональной собственности.

На встрече обсуждалась тема создания благоприятного инвестиционного климата в Тверской области. По мнению участников встречи, способствовать решению этой задачи должен четкий механизм поддержки инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который нужно разработать в регионе.

Председатель Тверского регионального отделения общероссийской организации «Опора России» Наталья Лабынина обратила внимание на необходимость обеспечения более широкой государственной поддержки бизнеса через Фондсодействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, ресурсы которого очень востребованы.

По данным Министерства экономического развития Тверской области, через Фонд в этом году предоставлено 84 микрозайма на сумму 120,1 млн рублей, 69 поручительств на сумму 204, 9 млн рублей, что позволило бизнесу привлечь заемные средства в сумме более 532,8 млн рублей.

Справочно: В настоящее время в Тверской области насчитывается 53,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном это предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 51,2 %. На обрабатывающие производства приходится 20,7 %.

Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями в 2016 году, по оценке Министерства экономического развития Тверской области, составил 269,3 млрд руб.

Пресс-служба Правительства Тверской области.