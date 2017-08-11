ЕСТЬ РЕКОРД!

Коровы Агрофирмы «Дмитрова Гора» - лучшие по удою молока в России

По результатам бонитировки 2016 года три племенные коровы чёрно-пёстрой породы, содержащиеся в животноводческих молочных комплексах КРС Агрофирмы «Дмитрова Гора», установили российский рекорд по удою молока. В период наивысшей лактации коровы с кличками Марта, Джантджи и Ландин за 305 дней дали 20702 кг, 17223 кг и 16286 кг молока соответственно.

- При этом содержание жира в молоке у всех перечисленных коров превышает 4%, а содержание белка в отдельных случаях достигает 5,4%, - рассказала Фрида Хлебникова, зоотехник-селекционер Агрофирмы «Дмитрова Гора».

Интерес к феноменальным удоям в животноводческих молочных комплексах КРС в с. Верханово и д. Ручьи проявляют, в том числе, племенные хозяйства страны, специализирующиеся на воспроизводстве молочных пород КРС с высоким потенциалом по количеству и качеству сырого молока.

Департамент по связям с общественностью ГК "АгроПромкомплектация"