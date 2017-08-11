Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами Курской битвы

Сегодня, 23 августа, Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с ветеранами Великой Отечественной войны – участниками Курской битвы. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине великого сражения. В беседе также приняли участие представители военно-патриотических клубов Твери, ветеранского актива города.

Курская битва стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Победа в ней ознаменовала начало освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Свою лепту в исход сражения внесла и Тверская область. В нем участвовали около 12 тысяч жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области