Более 50 тыс. квадратных метров асфальта обновлено в Твери

В Твери продолжается ремонт основных магистралей города в рамках соглашения с Москвой, подписанного в прошлом году Губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным. Работы ведутся на улицах Советская, Вагжанова, проспектах Калинина и Ленина, площади Гагарина.

«В настоящее время на улицах Твери работают московские организации. В рамках соглашения с Москвой мы попросили поделиться с нами технологиями, техникой и специалистами», – отметил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства Тверской области 22 августа.

Глава региона также обозначил одну из основных задач в дорожной сфере – обеспечить качество и оперативность проведения необходимых конкурсных процедур, чтобы уже в июне начинались работы на дорогах.

В настоящее время в областной столице демонтировано более 8,5 тыс. погонных метров рельсов, уложено более 51 тыс. кв. м асфальтобетона, отфрезеровано почти 77 тысяч кв. м улично-дорожной сети.

Дороги ремонтируют в круглосуточном режиме в три смены без выходных. Фрезерование и укладка асфальта производится ночью, чтобы не затруднять движение, демонтаж рельсов и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия – в дневное время.

Все работы ведутся с соблюдением установленных графиков. Качество ремонта регулярно проверяет специальная комиссия, в состав которой входят представители региональной и городской власти, а также сотрудники ГИБДД.

Ремонтную кампанию в центре города планируется завершить к 1 сентября. После этого будет наноситься разметка. Сделать это сразу не позволяет технология – данный тип асфальта должен устояться в течение 14 дней. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обладает большим сроком эксплуатации, лучшим сцеплением и устойчивостью к образованию колеи.

Полностью все работы должны быть завершены до середины сентября.

Масштабная кампания по ремонту центральных улиц Твери стартовала в начале августа.Дорожные работы проводит ГБУ Москвы «Автомобильные дороги». В процессе также участвуют московские проектные институты и компании, которые специализируются на планировании городской инфраструктуры. С госкомпанией «Автодор», которая строит в регионе скоростную трассу М-11, достигнута договоренность о поставках асфальта высокого качества.

Московские подрядчики приведут в порядок около 14 км дорожного полотна. Всего в ходе нынешней ремонтной кампании в Твери за счет средств городской, областной казны и бюджета Москвы будет обновлено около 25 км асфальта.

Пресс-служба Правительства Тверской области