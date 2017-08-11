Тверская область вошла в десятку субъектов РФ по оснащению производств передовыми технологиями

Тверская область заняла восьмое место среди регионов Российской Федерации по оснащению производств передовыми технологиями. Рейтинг составлен Центром исследований региональной экономики.

В Тверской области ведется развитие и модернизация крупных промышленных предприятий. Так, благодаря участию государственной корпорации «Ростех» новым оборудованием оснащен Савеловский станкостроительный завод, что позволяет производить именно те станки, которые требуются сегодня российскому машиностроению.

«Компания «Ростех» серьезно подошла к развитию завода. Сохранены рабочие места, обеспечена стабильная загрузка и перспективы развития производства», – отметил Игорь Руденя в ходе совместного с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым визита на предприятие в августе текущего года.

В целом по итогам прошлого года в Тверской области отмечен рост в сфере промышленности. Индекс промышленного производства к уровню предыдущего года составил 103,5 % (в среднем по России 101,5 %). Самые высокие показатели – в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, на текстильном и швейном производствах.

По поручению Губернатора Игоря Рудени создан Фонд развития промышленности Тверской области. Через фонд бизнес может получать льготные займы под 5% годовых. В областном бюджете на эти цели в 2017 году предусмотрено 48,3 млн рублей. Эти средства предприятия могут направить, в том числе на модернизацию и развитие своих производств.



Пресс-служба Правительства Тверской области