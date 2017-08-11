В Тверской области на ремонт Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов направят 4,3 млн рублей

В этом году в Тверской области планируется провести ремонт в крупнейшем учреждении социальной сферы - Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Средства на эти цели в общем объеме 4,3 млн рублей выделены из федерального и областного бюджетов. Вопрос обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 22 августа, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Этому учреждению мы уделяем особое внимание, потому что там проживают люди из всей области. Важно обеспечить серьезный и постоянный контроль за проведением работ», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поручил закрепить за объектом ответственных лиц, которые будут проводить регулярный осмотр работ. Это должны быть представители муниципальной власти, региональных Министерств социальной защиты населения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Дом-интернат рассчитан на 621 койко-место, сейчас в нем проживают 575 человек. В этом году запланирован ремонт пятого этажа второго корпуса и бани-прачечной.

Федеральные средства на укрепление материально-технической базы учреждения выделены по социальной программе Пенсионного фонда РФ. Также данной программой предусмотрено финансирование обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности. С учетом областных средств на эти мероприятия будет направлено более 670 тыс. рублей.

Кроме того, на заседании было принято решение об увеличении бюджета отрасли соцзащиты за счет поступления средств федерального бюджета по другим направлениям. В частности, на компенсацию оплаты услуг ЖКХ федеральным льготникам дополнительно выделено более 130 млн рублей. Данным видом поддержки в регионе ежемесячно пользуются более 137 тыс. человек.

Также на 82 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на выполнение майских указов Президента РФ. Средства направлены на повышение зарплат соцработников, врачей, среднего и младшего медперсонала, педагогических работников в учреждениях для детей-сирот.

Пресс-служба Правительства Тверской области.